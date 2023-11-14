❗ Будет новая форма счета-фактуры с графой 14

Проект опубликован на федеральном портале.
Поправки вносят в постановление Правительства от 26.12.2011 № 1137.
В новом бланке будет новая графа 14. Там надо указывать стоимость товара, подлежащего прослеживаемости (без НДС).
Эту графу надо заполнять при реализации прослеживаемых товаров, в том числе в составе комплекта (набора), а также в составе выполненных работ.
Если в счете-фактуре нет прослеживаемых товаров и его составляют в бумажной форме, то графы 12 – 14 не формируются.
Ранее Минфин уже разработал проектэлектронного формата счета-фактуры с графой 14.
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