❗ Будет новая форма счета-фактуры с графой 14

С 1 апреля 2024 года будет применяться новая форма счета-фактуры.

Проект опубликован на федеральном портале.

Поправки вносят в постановление Правительства от 26.12.2011 № 1137.

В новом бланке будет новая графа 14. Там надо указывать стоимость товара, подлежащего прослеживаемости (без НДС).

Эту графу надо заполнять при реализации прослеживаемых товаров, в том числе в составе комплекта (набора), а также в составе выполненных работ.

Если в счете-фактуре нет прослеживаемых товаров и его составляют в бумажной форме, то графы 12 – 14 не формируются.

Ранее Минфин уже разработал проектэлектронного формата счета-фактуры с графой 14.