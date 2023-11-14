Когда при сдаче металлолома не надо сдавать 3-НДФЛ

При сдаче вторсырья (металлолома и т. д.) не надо платить НДФЛ и сдавать декларацию 3-НДФЛ в двух случаях: большой срок владения или маленький доход.

Разъяснения дает Минфин в письме от 27.10.2023 № 03-04-06/102697.

Если человек владел имуществом более 3 лет и потом сдал его в утиль, то дохода для НДФЛ не будет и декларация 3-НДФЛ не нужна.

Если срок владения менее 3 лет, то возникает облагаемый доход. Но его можно уменьшить на вычет в 250 тыс. рублей. Если доход от продажи металлолома за год не превышает 250 тыс. рублей, то его также можно не декларировать.

Комментарий главного редактора «Клерка» Было предложение освободить граждан от НДФЛ при сдаче вторсырья в пункты приема отходов или фандоматы. Но Минфин его не поддержал, потому что фактически сейчас и так никто не платит НДФЛ из-за срока владения или низкой суммы дохода. Но если человек владел этим сырьем менее 3 лет и получил за него более 250 тыс. рублей, то налоговики могут отследить эти сделки (письмо Минфина от 31.05.2023 № 03-04-06/50121).

Кстати, расчет с теми, кто сдает металлолом, идет только в безналичной форме с 1 октября 2023 года.