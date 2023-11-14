Как можно менять форму счета-фактуры в 2024 году

Проект опубликован на федеральном портале.

Поправки вносят в постановление Правительства от 26.12.2011 № 1137 с правилами заполнения счетов-фактур и книг покупок и продаж.

Смотрите в нашей таблице, как поменяется пункт 9 правил заполнения счетов-фактур.

Налогоплательщик вправе включить форму счета-фактуры в форму документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), при условии сохранения формы ‎счета-фактуры, утвержденной постановлением Правительства 26.12.2011 № 1137

Налогоплательщик вправе указывать в дополнительных строках и графах счета-фактуры дополнительную информацию при условии сохранения формы счета-фактуры, утвержденной постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137

Налогоплательщик вправе указывать в дополнительных строках и графах счета-фактуры дополнительную информацию, в том числе реквизиты первичного документа , при условии сохранения формы счета-фактуры, утвержденной постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137

Как будет с 01.04.2024

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