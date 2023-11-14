Как можно менять форму счета-фактуры в 2024 году

Проект опубликован на федеральном портале.
Поправки вносят в постановление Правительства от 26.12.2011 № 1137 с правилами заполнения счетов-фактур и книг покупок и продаж.
Смотрите в нашей таблице, как поменяется пункт 9 правил заполнения счетов-фактур.
Как сейчас
Как будет с 01.04.2024
Налогоплательщик вправе указывать в дополнительных строках и графах счета-фактуры дополнительную информацию, в том числе реквизиты первичного документа, при условии сохранения формы счета-фактуры, утвержденной постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137
Налогоплательщик вправе указывать в дополнительных строках и графах счета-фактуры дополнительную информацию при условии сохранения формы счета-фактуры, утвержденной постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137
–
Налогоплательщик вправе включить форму счета-фактуры в форму документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), при условии сохранения формы
Что поменяют в УПД, мы рассказывали тут.
Разберитесь во всех изменениях законодательства 2023-2024 за 1 день!
Приходите на II всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»!
Она пройдет в Москве 5 декабря! Мы пригласили спикера-практика, который расскажет все об изменениях законодательства по НДС, налогу на прибыль, страховым взносам, имущественным налогам, НДФЛ и налогам по спецрежимам.
Проведите этот день вместе с нами!
Комментарии