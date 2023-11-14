В УПД не надо будет дублировать номер накладной

Как правило, эти два номера совпадают.
Когда форма счета-фактуры «вшита» в форму документа об отгрузке товаров или оказания услуг, в строке 5а надо будет указывать «тот же», а номер и дату не заполнять.
Проект поправок в форму счета-фактуры опубликован на федеральном портале.
Также уточнят, как заполнять эту строку, если счет-фактура одна, а отгрузочных документов – несколько.
Можно будет указать в строке 5а порядковые номера строк счета-фактуры, соответствующие каждому из документов об отгрузке, на основании которых выставлен счет-фактура.
Еще в счет-фактуру добавили графу 14. Об этом мы рассказывали здесь.
Какие ошибки в счетах-фактурах препятствуют вычету по НДС, читайте здесь.
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