Банки

Оператор карт «Мир» одобрил прием платежей российскими банками за рубежом

Планы российских банков размещать терминалы для оплаты по картам «Мир» в Турции, ОАЭ и других странах не нарушают закон, заявил глава НСПК Владимир Комлев.
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Платежная система «Мир» одобряет использование российскими банками своих терминалов для оплаты за границей, сообщает РБК. Глава НСПК Владимир Комлев уточнил, что НСПК может дать банкам дополнительные разъяснения по этому вопросу, чтобы устранить неопределенность при приеме таких платежей.

Из-за санкций оплатить покупки за рубежом российскими картами практически невозможно. В этих условиях банки еще в прошлом году начали устанавливать терминалы для приема своих карт в других странах. По словам господина Комлева, продвижение платежных QR-кодов или организация оплаты через POS-терминалы за границей «в целом не противоречит российскому законодательству» и правилам платежной системы «Мир».

Представитель ЦБ заявил РБК, что регулятор «в целом поддерживает решения, которые направлены на развитие трансграничных операций».

Комментарии

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