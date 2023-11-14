Акции «Софтлайн» упали в цене из-за решения компании не выплачивать дивиденды

13 ноября ПАО «Софтлайн» принял решение отказаться от выплаты дивидендов за 2022 год. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
14 ноября в 10:00 мск акции компании на Мосбирже упали в цене до 144,66 рублей за одну ценную бумагу.
В третьем квартале 2023 года чистая прибыль компании по МСФО выросла до 6,5 млрд рублей за десять месяцев.
ПАО «Софтлайн» — это IT-компания, которая занимается производством собственного аппаратного и программного обеспечения, предоставляет услуги по кибербезопасности и по облачному хранению данных.
Узнайте больше о том, с какими проблемами сталкиваются инвесторы на фондовом рынке после введения санкций.
Шевелев Арсений, руководитель санкционной практики АКГ «Создание и Развитие», в прямом эфире разберет часто возникающие юридические проблемы инвесторов на рынке ценных бумаг в результате введения санкций и предложит эффективные пути их преодоления.
Комментарии