Акции «Софтлайн» упали в цене из-за решения компании не выплачивать дивиденды

Ценные бумаги IT-компании «Софтлайн» на Мосбирже подешевели до 144,66 рублей на фоне отказа от выплаты дивидендов за 2022 год.

13 ноября ПАО «Софтлайн» принял решение отказаться от выплаты дивидендов за 2022 год. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

14 ноября в 10:00 мск акции компании на Мосбирже упали в цене до 144,66 рублей за одну ценную бумагу.

В третьем квартале 2023 года чистая прибыль компании по МСФО выросла до 6,5 млрд рублей за десять месяцев.

ПАО «Софтлайн» — это IT-компания, которая занимается производством собственного аппаратного и программного обеспечения, предоставляет услуги по кибербезопасности и по облачному хранению данных.