Какие услуги от маркетплейса можно принять в расходах по УСН-15%

Селлеры на УСН «доходы минус расходы» должны включать в расходы комиссию маркетплейса, оплату эквайринговых услуг, траты на обработку товаров в сортировочных центрах и расходы на логистику.

Продавцы на маркетплейсах, которые применяют УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», могут учитывать в налоговой базе только расходы, указанные в п.1 ст. 346.16 НК. К таким относятся:

расходы по вознаграждению маркетплейса или оплата комиссии;

оплата услуг эквайринга;

расходы на обработку товаров в сортировочных центрах;

оплата доставки и хранения товаров.

Чтобы подтвердить расходы понадобится отчет от маркетплейса.

В доходах предприниматель указывает сумму, на которую он продал товар. В расходы пойдут перечисленные выше затраты.

Например, продавец продал товар на 5 тыс. рублей, маркетплейс забрал комиссию в размере 500 рублей, продавец получил на счет 4,5 тыс. рублей. В доходах нужно указать 5 тыс. рублей, а в расходах 500 рублей.