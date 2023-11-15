Какие услуги от маркетплейса можно принять в расходах по УСН-15%

Продавцы на маркетплейсах, которые применяют УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы», могут учитывать в налоговой базе только расходы, указанные в п.1 ст. 346.16 НК. К таким относятся:
расходы по вознаграждению маркетплейса или оплата комиссии;
оплата услуг эквайринга;
расходы на обработку товаров в сортировочных центрах;
оплата доставки и хранения товаров.
Чтобы подтвердить расходы понадобится отчет от маркетплейса.
В доходах предприниматель указывает сумму, на которую он продал товар. В расходы пойдут перечисленные выше затраты.
Например, продавец продал товар на 5 тыс. рублей, маркетплейс забрал комиссию в размере 500 рублей, продавец получил на счет 4,5 тыс. рублей. В доходах нужно указать 5 тыс. рублей, а в расходах 500 рублей.
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Комментарии1
там еще есть расходы "на продвижение", т.е это можно отнести к рекламным.