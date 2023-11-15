🚗 Компенсацию курьеру за разъездную работу не учитывают при расчете отпускных

Для расчета среднего заработка для отпуска не учитывают выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда (матпомощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие). Компенсация за разъездной характер работы – из этой же серии.

Разъяснение дает Роструд в письме от 02.11.2023 № ПГ/22827-6-1.

Речь идет о курьерах, которые доставляют товары и документы на личном автомобиле. За разъездной характер работы им платят компенсацию.

Если она в фиксированной сумме, то такая компенсация не является элементом оплаты труда. А раз так, то ее не надо включать в расчет среднего заработка при расчете отпускных.

Кстати, у нас есть разбор про начисление отпускных с образцами документов (формы Т-6, Т-60).

Делая такой вывод, Роструд ссылается на письмо Минфина от 17.01.2019 № 03-15-05/1909, по которому компенсация за разъездной характер по колдоговору не облагается НДФЛ. Поэтому это не элемент оплаты труда.

Между тем в данном письме Минфина (как и в других подобных) сказано, что расходы работников должны быть документально подтверждены. Нет документов – есть НДФЛ.

Кстати, с 2024 года в НК РФ будет четкая норма необлагаемых суточных для разъездных сотрудников – 700 рублей в день. Лимит такой же, как и командировок.