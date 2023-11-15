Центробанк: при оплате услуг в интернете нужно отключать VPN

Чтобы обезопасить себя от мошенников, лучше отключать VPN-сервисы при совершении финансовых операций.

Центробанк порекомендовал отключать VPN-сервисы перед тем, как начать пользоваться финансовыми услугами в интернете. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора департамента небанковского кредитования ЦБ Романа Мухлынова.

Если вы ищете белые способы вложения своих денег, не пользуетесь VPN, это во многом вас оградит от той черной и серой зоны, которая существует в интернете с предложением услуг нелегальных участников финансового рынка, — сказал Роман Мухлынов.

За девять месяцев 2023 года Банк России вычислил 4 180 субъектов нелегальной деятельности, из которых 2 176 были финансовыми пирамидами.