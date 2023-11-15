♌Гороскоп для бухгалтера. Как знак зодиака влияет на сдачу отчетности?

В Трибуне вышел пост, в котором пользователям предлагают узнать, как звезды влияют на нашу работу с цифрами.
Козерог — у семи нянек нет единого регламента.
Водолей — кто не работает, тот размышляет.
Овен — дуракам всегда везет.
Рыбы — в тихом омуте тихо.
Телец — тише едешь дольше едешь.
Близнецы — сто бед один хрен.
Рак — шаг вперед два назад это ча-ча-ча.
Лев — красота спасёт мир, отчётность, деньги, бизнес.... нужное подчеркнуть.
Дева — на бога надейся, а сам не тупи.
Весы — сто раз проверь все равно сомневайся.
Скорпион — дьявол кроется где-то рядом.
Стрелец — умный в гору не пойдет, умный останется внизу.
Девочки из Бухгалтерия ада слушает очень смешно дали характеристики каждому знаку и описали, как он действует в период отчетности. У нас все совпало ча-ча-ча! А у вас?
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