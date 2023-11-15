Если продать квартиру по одному договору, то вычет в 1 млн руб. надо делить на всех собственников: пример

Доход от продажи квартиры для целей НДФЛ можно уменьшить на имущественный вычет в 1 млн рублей. Это вычет на весь объект, а не на каждого человека-собственника. Но есть нюансы.
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Их разъяснила ФНС в письме от 27.09.2023 № БС-19-11/292@.

Если продать квартиру по одному договору, то вычет 1 млн рублей распределяется в соответствии с долей лиц в праве собственности.

Если каждый собственник будет продавать свою долю по отдельному договору, то вычет будет 1 млн на каждого собственника.

Пример

  • Одной квартирой владели два человека. Собственность получена в результате приватизации.

  • Квартиру продают по одному договору за 5 млн рублей.

  • Каждый из них сдает декларацию 3-НДФЛ. В ней будет доход 2,5 млн рублей и вычет 500 тыс. руб.

  • Итого у каждого из них налог будет 260 тыс. руб. (2 500 000 – 500 000) х 13%.

Смотрите в нашей таблице, как будут считать налог в зависимости от оформления сделки.

Квартира продана по одному договору

Квартира продана по двум договорам (на каждую долю – свой договор)

Доход собственника №1

2 500 000

2 500 000

Доход собственника №2

2 500 000

2 500 000

Вычет собственника №1

500 000

1 000 000

Вычет собственника №2

500 000

1 000 000

НДФЛ собственника №1

260 000

195 000

НДФЛ собственника №2

260 000

195 000

Итого налог с продажи всей квартиры

520 000

390 000

Комментарий главного редактора «Клерка»

Налога не будет вообще, если продать квартиру, которой владели более минимального срока. Этот срок в общем случае 5 лет, но может быть и 3 года, и даже 0.

Про минимальный срок владения имуществом в разных ситуациях читайте здесь. Нюансы подсчета этого минимального срока мы разбирали здесь.

Если срок владения маленький, то при продаже вместо вычета в 1 млн можно применить фактические расходы на покупку этой квартиры (если они были).

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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