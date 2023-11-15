Если продать квартиру по одному договору, то вычет в 1 млн руб. надо делить на всех собственников: пример

Их разъяснила ФНС в письме от 27.09.2023 № БС-19-11/292@.
Если продать квартиру по одному договору, то вычет 1 млн рублей распределяется в соответствии с долей лиц в праве собственности.
Если каждый собственник будет продавать свою долю по отдельному договору, то вычет будет 1 млн на каждого собственника.
Пример
Одной квартирой владели два человека. Собственность получена в результате приватизации.
Квартиру продают по одному договору за 5 млн рублей.
Каждый из них сдает декларацию 3-НДФЛ. В ней будет доход 2,5 млн рублей и вычет 500 тыс. руб.
Итого у каждого из них налог будет 260 тыс. руб. (2 500 000 – 500 000) х 13%.
Смотрите в нашей таблице, как будут считать налог в зависимости от оформления сделки.
Квартира продана по одному договору
Квартира продана по двум договорам (на каждую долю – свой договор)
Доход собственника №1
2 500 000
2 500 000
Доход собственника №2
2 500 000
2 500 000
Вычет собственника №1
500 000
1 000 000
Вычет собственника №2
500 000
1 000 000
НДФЛ собственника №1
260 000
195 000
НДФЛ собственника №2
260 000
195 000
Итого налог с продажи всей квартиры
520 000
390 000
Комментарий главного редактора «Клерка»
Налога не будет вообще, если продать квартиру, которой владели более минимального срока. Этот срок в общем случае 5 лет, но может быть и 3 года, и даже 0.
Про минимальный срок владения имуществом в разных ситуациях читайте здесь. Нюансы подсчета этого минимального срока мы разбирали здесь.
Если срок владения маленький, то при продаже вместо вычета в 1 млн можно применить фактические расходы на покупку этой квартиры (если они были).
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