Если продать квартиру по одному договору, то вычет в 1 млн руб. надо делить на всех собственников: пример

Доход от продажи квартиры для целей НДФЛ можно уменьшить на имущественный вычет в 1 млн рублей. Это вычет на весь объект, а не на каждого человека-собственника. Но есть нюансы.

Их разъяснила ФНС в письме от 27.09.2023 № БС-19-11/292@.

Если продать квартиру по одному договору, то вычет 1 млн рублей распределяется в соответствии с долей лиц в праве собственности. Если каждый собственник будет продавать свою долю по отдельному договору, то вычет будет 1 млн на каждого собственника.

Пример

Одной квартирой владели два человека. Собственность получена в результате приватизации.

Квартиру продают по одному договору за 5 млн рублей.

Каждый из них сдает декларацию 3-НДФЛ. В ней будет доход 2,5 млн рублей и вычет 500 тыс. руб.

Итого у каждого из них налог будет 260 тыс. руб. (2 500 000 – 500 000) х 13%.

Смотрите в нашей таблице, как будут считать налог в зависимости от оформления сделки.

Квартира продана по одному договору Квартира продана по двум договорам (на каждую долю – свой договор) Доход собственника №1 2 500 000 2 500 000 Доход собственника №2 2 500 000 2 500 000 Вычет собственника №1 500 000 1 000 000 Вычет собственника №2 500 000 1 000 000 НДФЛ собственника №1 260 000 195 000 НДФЛ собственника №2 260 000 195 000 Итого налог с продажи всей квартиры 520 000 390 000

Комментарий главного редактора «Клерка» Налога не будет вообще, если продать квартиру, которой владели более минимального срока. Этот срок в общем случае 5 лет, но может быть и 3 года, и даже 0. Про минимальный срок владения имуществом в разных ситуациях читайте здесь. Нюансы подсчета этого минимального срока мы разбирали здесь.

Если срок владения маленький, то при продаже вместо вычета в 1 млн можно применить фактические расходы на покупку этой квартиры (если они были).