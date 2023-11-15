Совместителям тоже надо доплачивать за вредность

Если основная работа – вредная, то работать по совместительству на такой же вредной работе нельзя. Но если человек работает, то доплата за вредность положена как по основной ставке, так и по совместительству.

Разъяснение дает Минтруд в письме от 25.10.2023 № 15-1/ООГ-4825.

В общем случае не допускается работа по совместительству на работах с вредными и опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями.

Но есть исключения:

медицинские работники;

фармацевтические работники;

работники культуры.

Их труд регулируется постановлением Минтруда от 30.06.2003 № 41.

Если работник выполняет работу по совместительству во вредных и опасных условиях труда (подклассы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, класс 4), подтвержденных результатами СОУТ, то оплата труда такого работника устанавливается в повышенном размере.

То есть, доплата за вредность у совместителя тоже есть.

Про опасные условия в трудовом договоре и их последствия читайте тут.

Кстати, Роструд утверждает, что совместителя-вредника можно уволить, если всплывут сведения о его основной вредной работе.

Основание для увольнения – п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК (нарушение установленных ТК правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы).