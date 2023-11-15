Совместителям тоже надо доплачивать за вредность

Разъяснение дает Минтруд в письме от 25.10.2023 № 15-1/ООГ-4825.
В общем случае не допускается работа по совместительству на работах с вредными и опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями.
Но есть исключения:
медицинские работники;
фармацевтические работники;
работники культуры.
Их труд регулируется постановлением Минтруда от 30.06.2003 № 41.
Если работник выполняет работу по совместительству во вредных и опасных условиях труда (подклассы 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, класс 4), подтвержденных результатами СОУТ, то оплата труда такого работника устанавливается в повышенном размере.
То есть, доплата за вредность у совместителя тоже есть.
Про опасные условия в трудовом договоре и их последствия читайте тут.
Кстати, Роструд утверждает, что совместителя-вредника можно уволить, если всплывут сведения о его основной вредной работе.
Основание для увольнения – п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК (нарушение установленных ТК правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы).
Комментарии1
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Осталось теперь ещё МинТруду об этом рассказать МинЗдраву.
А то в туберкулезном санатории странная методика оплаты - вредность за работу с туберкулёзными больными только на базу в пределах оклада начисляется, а если медсестра или врач ещё по совместительству 0,5 или 1 ставку возьмут, то там надбавку за вредность не платят (по рекомендациям из Министерства)
Ситуации странная - днем работа опасная, так как контактируют с туберкулезниками, а по вечерам или ночью они вдруг совсем и не опасные становятся.
Хотя правильно было бы оплачивать вредность все фактически отработанные часы медиком.