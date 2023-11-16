Самозанятый может сдавать чужую квартиру в субаренду

Плательщики НПД, в том числе, ИП могут сдавать в аренду и субаренду жилое помещение. При этом они не вправе вести деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии, либо агентских договоров.

Об этом сообщает Минфин в письме от 12.10.2023 № 03-04-06/97271.

Также ведомство поясняет, что арендная плата являются доходом физлица - собственника имущества и не учитываются в целях налогообложения у лиц, которые от имени собственника уполномочены на заключение договоров аренды и получения денег по ним.

Таким образом, если самозанятый сдает арендованную квартиру в субаренду, он будет платить НПД с этого дохода.

Если самозанятый сдает в аренду квартиру от имени собственника-физлица, то это будет доход физлица, облагаемый НДФЛ. Более того, самозанятый в рамках НПД не может сдавать в аренду жилье по такому посредническому договору.

Кстати, могут ввести норму, по которой сдавать в краткосрочную аренду жилье смогут только ИП и самозанятые.