Минфин хочет заставить банки возмещать часть похищенных у клиентов денег

В Минфине предложили заставить банки возмещать часть похищенных мошенниками денег со счетов клиентов — это будет мотивировать кредитные организации эффективнее выстраивать систему кибербезопасности.

Банки должны нести финансовую ответственность за похищенные у их клиентов средства, считает директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков, передает Интерфакс.

«Если сказать, что ты будешь платить условно половину того, что заберут у твоего клиента, то тогда мотивация другая, тогда ты будешь очень сильно стараться с этими мошенниками бороться», — сообщил Чебесков.

По данным ЦБ, мошенники во втором квартале похитили у клиентов банков 3,6 млрд руб. Вернуть клиентам удалось лишь 4,5% от общего объема похищенных средств, то есть около 163 млн руб. Находясь под воздействием злоумышленников, жертвы сами сообщают им защитный СVV-код карты, пароли или коды из SMS для подтверждения операций. Это является нарушением условий банковского договора, поэтому вернуть средства в таких ситуациях клиентам удается крайне редко.

По мнению Чебескова это несправедливый подход. По его словам, в таких случаях банки в определенной степени должны брать на себя ответственность. Это будет социально справедливо и создаст банкам финансовую заинтересованность в борьбе с мошенничеством.