Золото с обезличенного металлического счета облагается НДФЛ

Операции купли-продажи драгоценных металлов, в том числе драгоценных металлов, числящихся на обезличенном металлическом счете (ОМС), облагаются НДФЛ в общем порядке, как и другое имущество.

Об этом сообщает Минфин в письме от 18.09.2023 № 03-04-07/88661.

Соответственно, при сроке владения от 3 лет НДФЛ не будет.

Если срок меньше, то базу для НДФЛ можно уменьшить на вычет в размере 250 тыс. рублей.

Вместо вычета можно применить фактические расходы. Но они должны быть документально подтверждены.

При этом определение размера фактически произведенных расходов по средней стоимости имущества нормами НК РФ не предусмотрен.

То есть, учитывают только расходы по документам.

Комментарий главного редактора «Клерка» Металлический счет – это банковский счет, на который зачисляются не рубли, а драгоценные металлы в граммах: золото, серебро, платина или палладий. Ранее были попытки внести поправки в НК РФ, по которым доходы физлиц от ОМС освобождаются от НДФЛ. Но такой законопроект отклонили. Таким образом, сейчас доходы граждан по ОМС облагаются НДФЛ с применением имущественного налогового вычета или уменьшением дохода на сумму фактических документально подтвержденных расходов на приобретение этих драгметаллов.

О том, что ОМС – это имущество, которое облагается НДФЛ, ранее Минфин сообщал в письме от 18.02.2014 № 03-04-07/6612 (доведено до сведения письмом ФНС от 05.03.2014 № БС-4-11/3607@).