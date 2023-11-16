Малый и средний бизнес стал на 4% чаще оформлять лизинг

Доля лизинга выросла с 10,1% до 14,6%. Договор лизинга быстрее одобряют, также он позволяет предпринимателям пользоваться льготами по НДС и налогу на прибыль. Можно вернуть до 40% стоимости контракта.

За последний год доля лизинга в финансировании малого и среднего бизнеса выросла с 10,1% до 14,6%. Об этом пишет «Коммерсант».

Лизинг дает предпринимателям доступ к фондированию и обеспечивает налоговые льготы. Так клиенты могут вернуть до 40% стоимости контракта за счет льгот по налогу на прибыль и НДС.

Лизинговый бизнес может предложить налоговые преференции своим клиентам, и что самое главное, более высокие шансы на одобрение, — сказал заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

Для кредиторов открывается возможность работать с меньшей регуляторной нагрузкой, поскольку деятельность лизинговых компаний не регулирует Центробанк. Они могут увеличивать квазикредитование.

Самой большой популярностью лизинг пользуется среди компаний, которые занимаются грузоперевозками, логистикой, пассажирскими перевозками и строительством.

Несмотря на то, что процент лизинговых среди источников заемного финансирования малых и средних предприятий увеличился, этот финансовый продукт не может закрыть все потребности бизнеса.

Поэтому банковское кредитование по-прежнему занимает первое место, его доля составляет 76%.

Беспокойство Центробанка вызывают кредиты, которые оформляют физические лица для бизнес-целей. Сурен Асатуров считает, что скоро этот рынок будут сдерживать, тогда альтернативой для предпринимателей могут стать облигации.