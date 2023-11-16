Малый и средний бизнес стал на 4% чаще оформлять лизинг

За последний год доля лизинга в финансировании малого и среднего бизнеса выросла с 10,1% до 14,6%. Об этом пишет «Коммерсант».
Лизинг дает предпринимателям доступ к фондированию и обеспечивает налоговые льготы. Так клиенты могут вернуть до 40% стоимости контракта за счет льгот по налогу на прибыль и НДС.
Лизинговый бизнес может предложить налоговые преференции своим клиентам, и что самое главное, более высокие шансы на одобрение, — сказал заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.
Для кредиторов открывается возможность работать с меньшей регуляторной нагрузкой, поскольку деятельность лизинговых компаний не регулирует Центробанк. Они могут увеличивать квазикредитование.
Самой большой популярностью лизинг пользуется среди компаний, которые занимаются грузоперевозками, логистикой, пассажирскими перевозками и строительством.
Несмотря на то, что процент лизинговых среди источников заемного финансирования малых и средних предприятий увеличился, этот финансовый продукт не может закрыть все потребности бизнеса.
Поэтому банковское кредитование по-прежнему занимает первое место, его доля составляет 76%.
Беспокойство Центробанка вызывают кредиты, которые оформляют физические лица для бизнес-целей. Сурен Асатуров считает, что скоро этот рынок будут сдерживать, тогда альтернативой для предпринимателей могут стать облигации.
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