Корпорация «Синергия» приглашает на юбилейную конференцию TECH WEEK

На конференции основатели и топ-менеджеры компаний смогут обменяться опытом и кейсами построения эффективных бизнес-процессов, обсудить маркетинг и продажи, лидерство и инвестирование в условиях кризиса.

В Технопарке «Сколково» 28-30 ноября состоится 10-я юбилейная конференция TECH WEEK, посвященная инновационным технологиям для решения бизнес-задач. Мероприятие организует Корпорация «Синергия», а «Клерк» стал информационным партнером события.

Деловая программа состоит из 18 тематических потоков, включающих строительство и недвижимость, экспорт, реальный опыт использования отечественного ПО, продукты Open Source. Также пройдут нетворкинг-сессии, практические занятия, экспертные консультации и мастермайнды.

В 2023 году объем инвестиций в передовые разработки достиг 2,7 трлн рублей, что на 300 млн рублей больше, чем годом ранее. Технологическая модернизация всегда вызывает существенные изменения в структуре предприятия, повышает спрос на квалифицированные кадры, не понаслышке знакомые с термином «цифровая экономика». Насыщение предприятий профессионалами повысит экспортный и производственный потенциал экономики, что особенно необходимо в условиях санкций, — сказал президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Участники смогут расслабиться в единственной в России TECH бане. Завершится программа документальным бизнес-спектаклем по биографии основателя ГК ABBYY Давида Яна.

Забронировать билет можно на сайте конференции.

Спонсор потока Tech for corporations

МегаФон — оператор цифровых возможностей, объединяющий направления ИТ и телекоммуникаций. МегаФон создает цифровые сервисы на базе облачных вычислений, интернета вещей, анализа больших данных искусственного интеллекта, решения для обеспечения устойчивой защищенной связи и кибербезопасности.



Партнерами мероприятия также выступают KVINT, BestDoctor, Mirapolis, Фактор продаж, ARHITEX, КоинКит, EmplDocs, EdgeЦентр, STILT, PROPROFI.ONLINE, 365 Media Group, one2work, ИЭлДжи, DBS Soft, Яндекс, ISREG, CarTaxi.io, Бизнес- Азимут, ЭЛТА, TOPSELLER, PixRobotics, СберБизнесСофт, Lanit, Финам, HRBOX, VSP Global, Модульбанк, Unisender, WeMakeTeam, A Innovate, Kickidler, Robovoice, Наносемантика, UNspot, REWATT