Из размера хищения теперь будут исключать суммы удержанного НДФЛ

Конституционный суд заметил, что уголовный кодекс не дает однозначного ответа, включать ли уплаченный НДФЛ в размер хищения. Теперь это исправили, налог учитывать не будут.

16 ноября Госдума приняла закон, по которому в случае хищения дохода, облагаемого НДФЛ, размер уплаченного налога не будет включаться в сумму нанесенного ущерба.

Конституционный суд в постановлении от 8 декабря 2022 года пришел к выводу, что в ст. 158 УК нет нормы, которая может точно определить, входит ли сумма уплаченного НДФЛ в размер совершенного хищения или нет.

Раньше суды выносили взаимоисключающие решения по этому поводу. Теперь депутаты внесли поправки и больше уплаченный НДФЛ не будет входить в состав кражи.