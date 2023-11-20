Из размера хищения теперь будут исключать суммы удержанного НДФЛ

16 ноября Госдума приняла закон, по которому в случае хищения дохода, облагаемого НДФЛ, размер уплаченного налога не будет включаться в сумму нанесенного ущерба.
Конституционный суд в постановлении от 8 декабря 2022 года пришел к выводу, что в ст. 158 УК нет нормы, которая может точно определить, входит ли сумма уплаченного НДФЛ в размер совершенного хищения или нет.
Раньше суды выносили взаимоисключающие решения по этому поводу. Теперь депутаты внесли поправки и больше уплаченный НДФЛ не будет входить в состав кражи.
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