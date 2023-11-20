Как в приказе на отпуск (форма Т-6) надо указывать рабочий год сотрудника

Приказ на отпуск по форме Т-6 одновременно может служить извещением о предстоящем отпуске.

Дело в том, что в отпуск работники должны идти по графику и за 2 недели до начала такого запланированного отпуска работодатель должен предупредить сотрудника, что скоро отдых.

Форма такого оповещения не утверждена. Можно составить уведомление в произвольной форме, а можно использовать для этой цели приказ форму Т-6.

В этом бланке указывают как сам период отпуска, так и период, за который этот отпуск предоставляется (рабочий год).

Рабочий год начинает идти от даты трудоустройства. Но иногда дата начала этого периода сдвигается, если какое-то время не включается в стаж, дающий право на отпуск. Например, это пребывание в отпуске без содержания более 14 дней в год, отпуск по уходу за ребенком.

Как отпуск без содержания влияет на ежегодный отпуск, мы разбирали тут.

Пример

Сотрудник принят на работу 05.12.2022, в 2023 году он брал 20 дней без содержания. С 18.12.2023 он идет в отпуск на 14 дней.

Его рабочий год будет с 05.12.2022 по 04.12.2022 + (20 – 14) дней = с 05.12.2022 по 10.12.2023.

Вот как надо заполнить даты в приказе.

Следующий рабочий год у этого сотрудника будет с 11.12.2023 по 10.12.2024.

Скачать бланк приказа формы Т-6 можно здесь.