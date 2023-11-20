Минцифры предложило отображать на Госуслугах данные об оформленных на пользователя SIM-картах

По задумке Минцифры, в результате каждый пользователь в личном кабинете сможет проверить, не используется ли его старый номер в мошеннических целях и не оформлены ли по паспортным данным новые номера.

Минцифры придумало новый способ борьбы с мошенничеством — размещать на «Госуслугах» данные о сим-картах. Пока такая информация есть только у операторов связи, пишет «Коммерсантъ»

На портале «Госуслуги» предлагают сделать раздел о том, какие сим-карты зарегистрированы на каждого гражданина. Информация будет доступна только в личных кабинетах пользователей. Если пользователь увидит номер, который он давно не использует или в принципе не регистрировал на себя, он сможет заблокировать его и тем самым снизить риск мошеннических операций.

Операторы связи называют предложенный механизм избыточным. В МТС заявили, что операторы и так обязаны информировать граждан об оформленных на них номерах, поэтому сбор данных на Госуслугах может быть «избыточным». В Tele2К считают, что размещение на сторонних ресурсах «может дать злоумышленникам дополнительный инструмент» для афер.