Мошенничество

Минцифры предложило отображать на Госуслугах данные об оформленных на пользователя SIM-картах

По задумке Минцифры, в результате каждый пользователь в личном кабинете сможет проверить, не используется ли его старый номер в мошеннических целях и не оформлены ли по паспортным данным новые номера.
20

Минцифры придумало новый способ борьбы с мошенничеством — размещать на «Госуслугах» данные о сим-картах. Пока такая информация есть только у операторов связи, пишет «Коммерсантъ»

На портале «Госуслуги» предлагают сделать раздел о том, какие сим-карты зарегистрированы на каждого гражданина. Информация будет доступна только в личных кабинетах пользователей. Если пользователь увидит номер, который он давно не использует или в принципе не регистрировал на себя, он сможет заблокировать его и тем самым снизить риск мошеннических операций.

Операторы связи называют предложенный механизм избыточным. В МТС заявили, что операторы и так обязаны информировать граждан об оформленных на них номерах, поэтому сбор данных на Госуслугах может быть «избыточным». В Tele2К считают, что размещение на сторонних ресурсах «может дать злоумышленникам дополнительный инструмент» для афер.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Мошенничество

    Минцифры предложило отображать на Госуслугах данные об оформленных на пользователя SIM-картах

    По задумке Минцифры, в результате каждый пользователь в личном кабинете сможет проверить, не используется ли его старый номер в мошеннических целях и не оформлены ли по паспортным данным новые номера.

    20
    Электронные подписи

    Доверенность для КЭП не считается первичным документом бухучета

    Для использования квалифицированной электронной подписи (КЭП) нужна доверенность. Это документ для целей бухучета – не первичка.

    123

    Коллекции

    17
    Подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Выпуск бессрочных замещающих евровых облигаций Газпром Капитал БЗО26-1-Е. Ещё одна вечная, но не вечная замещайка

    В прошлый раз я писал про выпуск долларовых бессрочных, но не совсем, облигаций Газпром капитал БЗО26-1-Д. Сегодня — его брат-близнец, но в евро. И он даёт большую доходность относительно долларового. При разнице в стоимости доллара и евро цена обеих облигаций почти одинаковая.

    Выпуск бессрочных замещающих евровых облигаций Газпром Капитал БЗО26-1-Е. Ещё одна вечная, но не вечная замещайка
    39
    Бухгалтеры

    В Трибуне бухгалтеры разгадывают пятничную задачку и обсуждают меню

    Пользователи читают 3 факта о близнецах и ищут на картинках пять отличий. Приходите в Трибуну, разомните мозги после трудовой недели.

    221

    Мини-курсы

    258
    Короткие видео на самые актуальные темы
    Пользователи интернета

    RuStore начал работать для пользователей с нарушениями зрения

    RuStore стал стал первым инклюзивным отечественным магазином приложений для смартфонов. Интерфейс адаптировали для незрячих пользователей и людей с нарушением моторных функций.

    152
    Банкротство юридических лиц

    Долги предпринимателей перед кредиторами впервые превысили 100 трлн рублей

    Кредиторская задолженность с начала года по 1 августа выросла на 16%, а дебиторская — на 14,4%. Долги компаний могут привести к увеличению числа дел о банкротстве.

    172

    Разборы законов

    1 046
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Пользователи интернета

    МТС до конца февраля 2024 года отменит плату за раздачу интернета

    Компании МТС нужно время на доработку своей IT-системы, чтобы отменить тарификацию за раздачу интернета с мобильных устройств.

    149
    Бесплатно с УСН

    Как отчитаться за УСН, чтобы начисления попали на ЕНС

    С 1 октября заработали уточнения по порядку отражения начислений (как с плюсом, так и с минусом) на ЕНС по декларациям и уведомлениями.

    Как отчитаться за УСН, чтобы начисления попали на ЕНС
    167

    Онлайн-курсы

    49
    Опытом делятся эксперты-практики, без воды
    Логотип MariaDaily
    MariaDaily

    Эффективность коммуникаций и роль PR Value в них

    AVE (Advertising Value Equivalent), или EAV, рекламный эквивалент, или PR Value, — способ оценить эффективность PR, используя потенциальные или реальные затраты на рекламу в СМИ в качестве мерила. Как и у всякого инструмента, у AVE есть свои ограничения и достоинства.

    96
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Легко купить, но сложно починить. С китайскими автомобилями начались проблемы

    У новых машин из КНР в России возникли проблемы с запчастями. В продаже часто нет необходимыми запчастей, комплектующие идут из Китая долго, а некоторые детали вообще не поддаются ремонту. Кто катается на китайце, поделитесь своим опытом.

    Легко купить, но сложно починить. С китайскими автомобилями начались проблемы
    12
    377
    Логотип libertin_citizenship
    libertin_citizenship
    Общество

    Получение гражданства Италии в 2023 году. Три основных способа

    Для того чтобы получить гражданство Италии в 2023 году, можно воспользоваться различными способами. Все их легко объединить в 3 группы: по натурализации, по корням или за инвестиции. Необходимо рассмотреть каждый способ подробнее, чтобы соискатель смог избежать проблем при оформлении гражданства и знал, какие документы собирать для подачи на рассмотрение.

    Получение гражданства Италии в 2023 году. Три основных способа
    124
    Инвестиции

    Мосбиржа запустила для частных инвесторов сервис по подбору брокера

    «Умный подборщик» поможет частным инвесторам определиться с выбором брокера. Для новичков важна возможность обучения и удобное инвестиционное приложение, а опытные инвесторы обращают внимание на условия по валютным операциям.

    87

    Резюме

     Проверенная база резюме бухгалтеров и финансистов Создать резюме
    Логотип Компания АСПИРО
    Компания АСПИРО
    Законопроекты

    Поправки о сверхурочных выплатах увеличат доход строителей. Новые поправки в ТК

    Принятие поправок в статью № 152 Трудового кодекса об оплате сверхурочной работы с учетом всех стимулирующих и надбавок позволит увеличить зарплаты работников обрабатывающих производств, сферы добычи полезных ископаемых, торговли, строительства и здравоохранения, сообщает эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.

    80
    Трудовые отношения

    Военные и добровольцы получат приоритетное право на трудоустройство

    После воинской службы у ветеранов боевых действий будет три года, чтобы в приоритетном порядке получить профессиональное образование и работу.

    1
    122

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Банки

    Центробанк хочет создать платформу для урегулирования долгов

    На платформе заемщики и кредиторы смогут договориться о пересмотре кредитных договоров, чтобы должникам было легче платить.

    95
    Бесплатно с Компенсации работникам

    Как возместить расходы дистанционному работнику без налоговых претензий. Мини-курс

    Рассказываем, как работодателю возместить расходы удаленному работнику без налоговых претензий.

    Как возместить расходы дистанционному работнику без налоговых претензий. Мини-курс
    76

    Профессиональная
    переподготовка

    5     Официальный диплом с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Не закрывается счет 76.НА, что не так сделано?

    Коллеги, помогите пожалуйста. Нам оказала юридическую услугу иностранная компания. Мы оплатили им, они дали закрывающий документ. Мы в налоговую заплатили НДС с суммы оказанной услуги, выписали сч.ф. налогового агента (Дт 76.НА Кт 68.32).

    69
    НДС

    Верховный суд: недопустимо исключать НДС из стоимости аренды после перехода на упрощенку

    Арендатор обязан платить указанную в договоре сумму, в том числе и НДС, даже если арендодатель утратил статус плательщика этого налога.

    1
    151

    Вакансии

     Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
    Логотип mc@ideaestate.ru
    mc@ideaestate.ru
    Ипотека

    Цены на недвижимость в Москве в 2024 году. Как изменится стоимость жилья?

    В конце 2023 года многие аналитики задаются вопросом, что будет с ценами на недвижимость в 2024 году. Куда пойдет рынок, какой будет спрос на жилье и как изменятся цены относительно текущего периода. Попробуем поделиться своим мнением, постараемся сильно не грузить цифрами, а тезисами рассказать наше видение.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    143
    Бухгалтеры

    Работодатели не ценят своих бухгалтеров и предлагают им зарплату в 50 рублей

    На площадках с объявлениями в интернете компании предлагают будущим сотрудникам смешные зарплаты по 50-70 рублей. Но опыт работы в бухгалтерии у соискателя должен быть от 5-10 лет.

    3
    337

    Курсы повышения
    квалификации

    20     Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора