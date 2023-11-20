Банки отказываются выдавать льготные кредиты на закупку иностранного оборудования для производства электроники

Производители электроники больше не смогут брать льготные кредиты для закупки зарубежных компонентов. Минпромторг изменит список приоритетной продукции, а банки уже исчерпали размер выделенных субсидий.

Минпромторг собирается изменить правила выдачи льготных кредитов на закупку приоритетной продукции. Из списка будут исключены иностранные компоненты и оборудование для производства электроники. Однако банки уже сейчас начали отказывать бизнесу в финансировании. Об этом пишет «Коммерсант».

В октябре 2023 года банки приостановили прием заявок от компаний на получение льготных кредитов для закупки зарубежного оборудования, в том числе китайского производства.

В банках вместо предоставления услуги выдают новый вариант 895-го постановления правительства, где в приоритетной продукции остались только лошади, курицы и коровы, — сказал источник издания.

Постановление Правительства № 895 было приняло в мае 2022 года. В нем сказано, что компании могут получить льготный кредит на покупку приоритетной продукции, а разницу банкам компенсирует государство. В список входит: оборудование для пайки, светильники, химические элементы для производства электроники и домашний скот.

Банки ссылаются на то, что размер субсидий уже исчерпан, поэтому они больше не выдают льготных кредитов.

После исключения иностранных компонентов и оборудования, кредиты для бизнеса станут дороже, но не более чем на 3-5 процентных пунктов.

Затраты организаций увеличатся, но сильно на развитии промышленности в РФ это не скажется, — сказал директор производителя серверов и СХД «Промобит» Максим Копосов.

В Сбербанке сообщили, что продолжают выдавать льготные кредиты в рамках постановления.