Уведомление по ЕНП

После 31 декабря платежки-02 отменяются

Платежные поручения со статусом 02, которые выполняют роль уведомлений по ЕНП, применяются только до 31 декабря 2023 года.
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С 2024 года всем придется отправлять уведомления (на имущественные налоги организации, страховые взносы, НДФЛ, УСНО, ЕСХН).

Достаточно одного уведомления по всем авансам, причем можно оформить одно уведомление сразу на несколько периодов, уточняет ФНС.

Отправить уведомление, в том числе, можно через личный кабинет.

Причем ИП может подписать его неквалифицированной электронной подписью.

Комментарий главного редактора «Клерка»

Изначально срок использования плптежек-02 только в 2023 году был предусмотрен Федеральным законом от 31.07.2022 № 243-ФЗ.

В этом году туда вносили поправки. Было предложение продлить действие платежек-02 на 2024 год, но его не поддержали.

ЦБ обновил контрольные соотношения по платежкам и с 2024 года банки не будут принимать в обработку платежки со статусом 02.

ФНС весь год агитирует переходить на уведомления. Опрос на нашем сайте показал, что 60% бухгалтеров используют платежки-02.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Уведомление по ЕНП

    После 31 декабря платежки-02 отменяются

    Платежные поручения со статусом 02, которые выполняют роль уведомлений по ЕНП, применяются только до 31 декабря 2023 года.

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