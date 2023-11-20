❗ Минцифры обновит регламент для аккредитации IT-компаний

Предоставлять услугу по аккредитации IT-компаний Минцифры будет по-новому. Меняется административный регламент.

Проект опубликован на федеральном портале.

Подавать заявление компании будут на новом бланке. Там надо указывать дату рождения директора компании.

Максимальный срок предоставления услуги – 15 рабочих дней.

Есть перечень документов, которые компания должна предоставить сама:

доходы от IT-деятельности;

выписка из реестра стартапов (региональных).

Остальные документы Минцифры запросит у МВД (о несудимости директора) и ФНС (о доходах, налоговых долгах, зарплате сотрудников).

Кстати, перечни профильных доходов IT-компаний для аккредитации и налоговых льгот – разные. Перечень для льгот, а также разъяснения Минфина по отдельным позициям этого перечня мы разбирали здесь.

В новом регламенте предусмотрено заявление об опечатках и ошибках. Его можно направить, если компания обнаружила ошибку в реестровой записи о себе.

Минцифры после получения этого заявления исправит ошибку.