IT-компании

❗ Минцифры обновит регламент для аккредитации IT-компаний

Предоставлять услугу по аккредитации IT-компаний Минцифры будет по-новому. Меняется административный регламент.
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Проект опубликован на федеральном портале.

Подавать заявление компании будут на новом бланке. Там надо указывать дату рождения директора компании.

Максимальный срок предоставления услуги – 15 рабочих дней.

Есть перечень документов, которые компания должна предоставить сама:

  • доходы от IT-деятельности;

  • выписка из реестра стартапов (региональных).

Остальные документы Минцифры запросит у МВД (о несудимости директора) и ФНС (о доходах, налоговых долгах, зарплате сотрудников).

Кстати, перечни профильных доходов IT-компаний для аккредитации и налоговых льгот – разные. Перечень для льгот, а также разъяснения Минфина по отдельным позициям этого перечня мы разбирали здесь.

В новом регламенте предусмотрено заявление об опечатках и ошибках. Его можно направить, если компания обнаружила ошибку в реестровой записи о себе.

Минцифры после получения этого заявления исправит ошибку.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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