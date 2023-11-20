При сокращении штата уволенным надо выплатить компенсацию за 28 дней отпуска

Высчитывать пропорцию не надо, если сотрудник отработал более 5,5 месяцев. И это касается не только первого года работы, но и всех последующих.
Данная норма заложена в правилах об отпусках от 1930 года.
Таким образом, сотрудник, проработавший в компании более 1 года которого увольняют по сокращению, получит полную компенсацию за неиспользованный отпуск за последний рабочий год при условии, что он имеет в этом периоде 5,5 и более месяцев стажа.
Такое разъяснение дает Роструд.
Про выплаты при сокращении штата мы рассказывали тут.
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