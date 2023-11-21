В «Яндекс Путешествиях» можно забронировать отель с отложенным платежом

При бронировании номера в отеле достаточно заплатить 1 рубль, а остальную сумму можно внести перед началом поездки.

Сервис «Яндекс Путешествия» разрешил пользователям заранее забронировать номер в отеле по стоимости на дату бронирования, а оплатить проживание можно ближе к дате заезда. Об этом сказано на сайте компании.

Отложенный платеж при бронировании отеля поможет запланировать поездку на длительное время вперед — вплоть до года. В том числе в тарифах с возможностью бесплатной отмены, — сказал директор по продукту «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон.

Для того, чтобы забронировать номер с отложенным платежом, нужно указать минимальную сумму от 1 рубля, а перед началом поездки погасить остаток.

Не забыть об оплате поможет функция автоматического списания средств с выбранной карты российского банка. Перед операцией пользователь получит уведомление в смс-сообщении и в приложении «Яндекс Путешествий».

Бронировать отели можно на сайте и в мобильном приложении.

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