Индивидуальный предприниматель

44% женщин становятся предпринимателями до 40 лет

Среди предпринимателей старше 85 лет женщины составляют большинство, 56%. 432 бизнес-леди начали свое дело, когда им было от 14 до 17 лет.
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Сейчас в стране 1,5 млн женщин зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя. Об этом сказано на сайте Минэкономразвития.

Из них 432 предпринимательницы начали вести свое дело в возрасте от 14 до 17 лет, тогда как 44% или 661 тыс. женщин открыли бизнес до 40 лет.

432 тысячи или 29% руководят компанией в возрасте от 41 до 50 лет. Еще 27% или почти 400 тысяч женщин начинают свое дело в старшем возрасте. Среди предпринимателей-долгожителей старше 85 лет большинство – 56% – составляют женщины, – сказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Бизнес-леди могут получить от государства финансовую, имущественную, образовательную, консультационную и другую поддержку.

Чаще всего женщины возглавляют бизнес, в котором разбираются лучше мужчин. Например, в сфере красоты и услуг. Узнайте больше о том, как организовать прием оплаты в салонах красоты.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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