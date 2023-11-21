Правительство одобряет штрафы за отказ продавать валютную выручку

Кабмин подготовил положительный отзыв на законопроект о введении штрафов за нарушение правил продажи экспортерами валютной выручки. Об этом пишут «Ведомости».

Авторы законопроекта предлагают за непродажу экспортной прибыли штрафовать должностных лиц на 40-50 тыс. рублей.

Для компаний взыскание будет достигать от ¾ до одного размера непроданной валютной выручки.

Депутатам и сенаторам придется определить, какое ведомство будет отвечать за рассмотрение подобных дел. Сейчас валютным контролем занимаются ФНС, ЦБ, ФТС и Росфинмониторинг.

Правительство указало на то, что в законопроекте неправильно указаны сроки ответственности экспортеров.

Штрафовать предлагают непроданную валютную выручку начиная с 11 октября, тогда как установление административной ответственности задним числом противоречит Конституции.

11 октября 2023 года президент Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже на российском рынке валютной выручки. Решение затрагивает не все компании, а только 43 группы.