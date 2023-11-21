Кто будет платить НДФЛ с процентов, если вклад открыл один человек на имя другого

Банки должны передавать в ФНС данные о выплаченных вкладчикам процентах, чтобы налоговики начислили НДФЛ. Но иногда до конца нет четкой ясности – кто же все-таки вкладчик.

Дело в том, что вклад может быть внесен в банк на имя определенного третьего лица. Например, Иванов внес деньги на имя Петрова.

Такое лицо (Петров) приобретает права вкладчика с момента предъявления им к банку первого требования, либо выражения им банку иным способом намерения воспользоваться такими правами.

А если Петров бездействует, никаких требований не предъявляет?

В этом случае лицо, заключившее договор банковского вклада (Иванов), может воспользоваться правами вкладчика в отношении денег, внесенных им на вклад.

Если Петров никак не проявился, а Иванов (опять на имя Петрова) заключил новый договор с внесением денег с того первого вклада, то доходы в виде процентов – это доход Иванова, а не Петрова.

То есть, НДФЛ будет платить вноситель денег, а не тот, на чье имя они внесены.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 12.10.2023 № 03-04-06/97240.

Комментарий главного редактора «Клерка» При расчете НДФЛ с процентов есть необлагаемая сумма: 1 миллион рублей х ставку ЦБ, максимальную в течение года. Сейчас эта ставка — 15%. 1 000 000 х 15% = 150 000 рублей. Таким образом, в 2023 году необлагаемыми будут проценты по вкладам в сумме 150 тыс. рублей. Если ставку еще повысят, то необлагаемая сумма будет еще больше.

Кстати, есть предложение увеличить необлагаемый минимум по банковским процентам – считать проценты по ставке ЦБ не от 1 млн, а от 5 млн рублей.