Кадровые документы

Как указать срок трудового договора при приеме на декретное место

Если сотрудница уходит в декрет, на ее место временно можно принять другого человека. У него будет срочный трудовой договор, но без конкретной даты окончания.
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Роструд приводит примерные формулировки, которые будут в таком срочном договоре:

«1.3. Настоящий Договор заключен на основании абз. 2 ч. 1 ст. 59 ТК РФ на определенный срок – на время исполнения обязанностей менеджера по персоналу Ефимовой Марфы Васильевны, отсутствующей в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

1.4. Дата начала работы: 05 июня 2023. Срок действия Договора – до выхода менеджера по персоналу Ефимовой Марфы Васильевны на работу.».

Сейчас в электронной трудовой книжке нет данных о том, срочный договор или бессрочный. Но скоро это изменят. В разделе 1.1 формы ЕФС-1 срочные трудовые договоры будут кодироваться так:

  • «0.1» – срочный трудовой договор, заключаемый на срок до 6 месяцев;

  • «0.2» – срочный трудовой договор, заключаемый на срок более 6 месяцев;

  • «1.1» – трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок до 6 месяцев;

  • «1.2» ­– трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок более 6 месяцев.

Комментарии

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