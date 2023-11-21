Как указать срок трудового договора при приеме на декретное место

Роструд приводит примерные формулировки, которые будут в таком срочном договоре:

«1.3. Настоящий Договор заключен на основании абз. 2 ч. 1 ст. 59 ТК РФ на определенный срок – на время исполнения обязанностей менеджера по персоналу Ефимовой Марфы Васильевны, отсутствующей в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

1.4. Дата начала работы: 05 июня 2023. Срок действия Договора – до выхода менеджера по персоналу Ефимовой Марфы Васильевны на работу.».