🚨 При приеме сотрудников в форме ЕФС-1 надо будет указывать новый код

Тип трудового договора (срочный, бессрочный, если срочный – то на какой срок, основная работа или совместительство) будет отражен в подразделе 1.1 формы ЕФС-1 (заменяет СЗВ-ТД).

Причем сама таблица из подраздела 1.1 не изменится. Меняется только порядок заполнения этого листа. Проект СФР опубликован на федеральном портале.

Код надо будет указывать в графе 5 «Трудовая функция».

Коды такие: «0» – бессрочный трудовой договор;

«0.1» – срочный трудовой договор, заключаемый на срок до 6 месяцев;

«0.2» – срочный трудовой договор, заключаемый на срок более 6 месяцев;

«1» – трудовой договор по совместительству;

«1.1» – трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок до 6 месяцев;

«1.2» ­– трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок более 6 месяцев.

Таким образом, при приеме сотрудника в графе 5 надо будет указывать не только его должность и структурное подразделение, но и кодировать вид трудового договора.

Также в правилах уточнят, что кадровое мероприятие «Увольнение» указывается в графе 3, в том числе, при прекращении трудового договора в связи с переводом работника по его просьбе или с его согласия на постоянную работу к другому работодателю.

Что меняется в подразделе 1.2 – читайте тут. Про изменения в подразделе 1.3 мы рассказывали тут.