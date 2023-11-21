Отчетность в СФР

❗ При изменении графика работы надо будет сдавать форму ЕФС-1

Сейчас в разделе 1.1 формы ЕФС-1 (бывшая СЗВ-ТД) никак не отмечается график работы (полный день или неполный). Но скоро все изменится и надо будет фиксировать неполный день или неполную неделю специальными кодами.
303

Проект с новой формой ЕФС-1, размещенный на федеральном портале, прошел общественное обсуждение. В ходе него поступили предложения, в том числе относительно неполных ставок.

Что поменяется в форме ЕФС-1, мы подробно разбирали здесь.

В графе 5 будут такие коды:

  • «НЕПД» – для неполного рабочего дня;

  • «НЕПН» – для неполной рабочей недели.

В ходе обсуждения кадровики задали вопросы:

  • что делать, если сменился график работы?

  • неужели каждый раз сдавать ЕФС-1?

Если режим работы меняется часто, то ЭТК будет перегружена записями.

Разработчики ответили, что ставить коды «НЕПД» и «НЕПН», во-первых, надо при приеме на работу.

Во-вторых, при переводе сотрудника на работу на условиях неполного рабочего времени надо сдавать отчет с кадровым мероприятием «ПЕРЕВОД» с указанием в графе 5 кода «НЕПД» или «НЕПН».

При переводе сотрудника на обычный режим работы (отмене режима работы на условиях неполного рабочего времени) опять сдают отчет с мероприятием «ПЕРЕВОД» без указания дополнительных кодов в графе 5.

Дата внедрения новой формы ЕФС-1 пока неизвестна. Есть только проект. Действующий бланк ЕФС-1 – здесь.

Комментарии

6
  • Логотип 1337452@
    1337452@
    1 час назад

    наконец-то! догадались. респект! 

  • Логотип анонимка2022
    анонимка2022 1 час назад

    Отчет за 9 месяцев 2023 года надо будет сдавать по старой форме.

    Автор, вы не просрочили сдачу отчета за 9 месяцев? ноябрь на дворе 🤔

    • Логотип 1337452@
      1337452@
      1 час назад

      ноябрь! достать чернил и плакать! (с)

  • Логотип Anton P.
    Anton P. 1 час назад

    Антон

    А почему эта странная кодировка: НЕПД и НЕПН?

    Можно же было проще. "Размер ставки" - 0.1, 0.5 и тд.

  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 53 минуты назад

    Ну и зачем все это? Чтобы стаж для пенсии был поменьше? 

    • Логотип бух2007
      бух2007
      41 минуту назад

      Чтобы стаж для пенсии был поменьше? 

      и еще чтобы больничные поменьше. И чтобы бухгалтерам было чем заняться))

      Интересно, а если человек берет без содержания 4 часа в день, это тоже что ли надо в сообщать в СФР?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Расходы по налогу на прибыль

🎪 Культурная программа для контрагентов не входит в представительские расходы

Партнеров по бизнесу можно кормить, уменьшая базу по налогу на прибыль, но нельзя приглашать в театр.

28
Кадровые документы

Как указать срок трудового договора при приеме на декретное место

Если сотрудница уходит в декрет, на ее место временно можно принять другого человека. У него будет срочный трудовой договор, но без конкретной даты окончания.

59

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Факторинг

Факторинг: как получить деньги сразу

Современный бизнес нередко сталкивает предпринимателей с ситуацией, когда из-за конкуренции или требований крупного заказчика оплата товаров и услуг происходит на условиях отсрочки платежа. Это приводит к дефициту оборотных средств, необходимых для дальнейшего развития бизнеса. Чтобы закупить сырье или оплатить следующую партию товара, деньги нужны срочно. Расскажем, как получить деньги сразу и не дожидаться оплаты покупателя, не тратя на это кредитный потенциал своей компании.

Факторинг: как получить деньги сразу
118
Отчетность в СФР

❗ При изменении графика работы надо будет сдавать форму ЕФС-1

Сейчас в разделе 1.1 формы ЕФС-1 (бывшая СЗВ-ТД) никак не отмечается график работы (полный день или неполный). Но скоро все изменится и надо будет фиксировать неполный день или неполную неделю специальными кодами.

6
300

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Свежие облигации: Роял Капитал на размещении

Снова ВДО, снова лизинг. «Когда это кончится? Никогда!» Ну и правильно, богатеть-то на чём-то нужно, а борьбу за деньги инвесторов помогают вести высокие купоны. Но в данном случае высокие купоны с сюрпризом, а точнее с лесенкой. Купон будет снижаться по прошествию каждого года. Посмотрим, что ещё внутри.

16
НДФЛ

Кто будет платить НДФЛ с процентов, если вклад открыл один человек на имя другого

Банки должны передавать в ФНС данные о выплаченных вкладчикам процентах, чтобы налоговики начислили НДФЛ. Но иногда до конца нет четкой ясности – кто же все-таки вкладчик.

136

Коллекции

17
Подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций
Обзоры для бухгалтера

Сборник шуток о бухгалтерах, программистах и 1С

Начните утро среды с юмористической паузы

4
29,9 тыс.
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

На каком счету должны остаться данные средства (97 расходы будущих периодов) или 76 (по Организатору)?

Добрый Вечер. Помогите, пожалуйста, с проводками в данной ситуации: наша организация (УСН-доходы) по Соглашению об организации и проведению мероприятия (формально не агентский) осуществило в качестве Оператора его проведение.

14

Разборы законов

1 048
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип Бухгалтерия ада слушает
Бухгалтерия ада слушает
Бухгалтеры

Бухгалтерия 2053, день 11: Приключения не очень андроидного бухгалтера Николая его помощника R2D2

После всех событий, описанных в дневнике Николая, его жизнь стала еще более интересной и неожиданной. Он продолжал выполнять свои бухгалтерские обязанности, но каждый новый день приносил с собой новые задачи и приключения.

Бухгалтерия 2053, день 11: Приключения не очень андроидного бухгалтера Николая его помощника R2D2
1
169
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как учитывать такой договор в 1С с учетом ФСБУ?

Добрый вечер. Подскажите, ООО на ОСНО заключен договор аренды офисного помещения сроком на 11 месяцев еще в 2017 году , потом был подписано Доп.соглашение, в котором было указано, что в случае, если ни одна сторона ни заявила о расторжении договора, то договор автоматически пролонгируется на тех же условиях на новый срок.

15
Бесплатно с НДС

НДС с аванса: как отразить в декларации, проводки, примеры

Продавец обязан начислить НДС с аванса в счет будущей поставки, но не всегда. А дальнейший учет и отражение предоплаты в декларации зависят от периода и суммы реализации.

НДС с аванса: как отразить в декларации, проводки, примеры
227
Логотип Клерк
Клерк
Обучение для бухгалтеров

✨Не пропустите! Ко Дню бухгалтера на «Клерке» самые большие скидки

Забирайте курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидкой до 85%.

✨Не пропустите! Ко Дню бухгалтера на «Клерке» самые большие скидки
183

Мини-курсы

259
Короткие видео на самые актуальные темы
Бухгалтеры

🎉«Клерк» поздравляет вас с днем бухгалтера и дарит скидки на лучшие курсы!

Профессиональные курсы можно получить с выгодой до 85%.

🎉«Клерк» поздравляет вас с днем бухгалтера и дарит скидки на лучшие курсы!
389
Индивидуальный предприниматель

44% женщин становятся предпринимателями до 40 лет

Среди предпринимателей старше 85 лет женщины составляют большинство, 56%. 432 бизнес-леди начали свое дело, когда им было от 14 до 17 лет.

151

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Налог на прибыль

Как учитывать убытки прошлых лет в 2023 году. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как учитывать убытки прошлых лет в 2023 году.

Как учитывать убытки прошлых лет в 2023 году. Мини-курс
138
Импорт

Импорт товаров из стран ЕАЭС в 1С: Комплексной автоматизации ред. 2.5

Импорт и экспорт товаров, работ или услуг стал уже неотъемлемой частью нашей привычной жизни. В этой публикации мы расскажем, как отразить операции по импорту товаров из ЕАЭС в программе 1С: Комплексная автоматизация 2.5. Также этот материал будет полезен тем бухгалтерам, которые ведут учет в еще более сложной программе 1С: ERP ред. 2.5. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
99

Календарь вебинаров

30
Лучшие спикеры, новый каждый день
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли менять в ЕГРИП адрес ИП?

Добрый вечер! Подскажите, у ИП с работниками поменялся адрес прописки. В налоговую ничего не подавали. В выписке ЕГРИП указана старая налоговая. В новой налоговой ПСВ не принимают. Что делать? Отправить в старую или нужно как-то уведомить новую налоговую и отправить туда? Спасибо!

87
Экспорт

Правительство одобряет штрафы за отказ продавать валютную выручку

146

Профессиональная
переподготовка

5 Официальный диплом с занесением в госреестр Рособрнадзора
Экологический сбор

Упаковка подорожает на 0,5% из-за экологического сбора

Вырастут цены на продукты в пластмассовой таре, в стекле и в комбинированной упаковке. Сильнее всего повышение экологического сбора отразится на стоимости зимних шин и одежды.

149
Управленческий учет

Учетная политика для целей управленческого учета

Учетная политика для целей управленческого учета — вопрос комплексный, требующий от ответственного подразделения фирмы четкого понимания не только целей и задач самого управленческого учета, но и специфики формирования учетной политики в данном случае. Основные моменты, на которые предприятию при этом следует обратить внимание, будут рассмотрены в данной статье.  

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
89

Консультации

Безлимитная линия, ответы в течение 24 часов Подключить