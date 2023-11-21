❗ При изменении графика работы надо будет сдавать форму ЕФС-1

Сейчас в разделе 1.1 формы ЕФС-1 (бывшая СЗВ-ТД) никак не отмечается график работы (полный день или неполный). Но скоро все изменится и надо будет фиксировать неполный день или неполную неделю специальными кодами.

Проект с новой формой ЕФС-1, размещенный на федеральном портале, прошел общественное обсуждение. В ходе него поступили предложения, в том числе относительно неполных ставок.

Что поменяется в форме ЕФС-1, мы подробно разбирали здесь.

В графе 5 будут такие коды:

«НЕПД» – для неполного рабочего дня;

«НЕПН» – для неполной рабочей недели.

В ходе обсуждения кадровики задали вопросы:

что делать, если сменился график работы?

неужели каждый раз сдавать ЕФС-1?

Если режим работы меняется часто, то ЭТК будет перегружена записями.

Разработчики ответили, что ставить коды «НЕПД» и «НЕПН», во-первых, надо при приеме на работу.

Во-вторых, при переводе сотрудника на работу на условиях неполного рабочего времени надо сдавать отчет с кадровым мероприятием «ПЕРЕВОД» с указанием в графе 5 кода «НЕПД» или «НЕПН». При переводе сотрудника на обычный режим работы (отмене режима работы на условиях неполного рабочего времени) опять сдают отчет с мероприятием «ПЕРЕВОД» без указания дополнительных кодов в графе 5.

Дата внедрения новой формы ЕФС-1 пока неизвестна. Есть только проект. Действующий бланк ЕФС-1 – здесь.