❗ При изменении графика работы надо будет сдавать форму ЕФС-1

Проект с новой формой ЕФС-1, размещенный на федеральном портале, прошел общественное обсуждение. В ходе него поступили предложения, в том числе относительно неполных ставок.
Что поменяется в форме ЕФС-1, мы подробно разбирали здесь.
В графе 5 будут такие коды:
«НЕПД» – для неполного рабочего дня;
«НЕПН» – для неполной рабочей недели.
В ходе обсуждения кадровики задали вопросы:
что делать, если сменился график работы?
неужели каждый раз сдавать ЕФС-1?
Если режим работы меняется часто, то ЭТК будет перегружена записями.
Разработчики ответили, что ставить коды «НЕПД» и «НЕПН», во-первых, надо при приеме на работу.
Во-вторых, при переводе сотрудника на работу на условиях неполного рабочего времени надо сдавать отчет с кадровым мероприятием «ПЕРЕВОД» с указанием в графе 5 кода «НЕПД» или «НЕПН».
При переводе сотрудника на обычный режим работы (отмене режима работы на условиях неполного рабочего времени) опять сдают отчет с мероприятием «ПЕРЕВОД» без указания дополнительных кодов в графе 5.
Дата внедрения новой формы ЕФС-1 пока неизвестна. Есть только проект. Действующий бланк ЕФС-1 – здесь.
Комментарии6
наконец-то! догадались. респект!
Отчет за 9 месяцев 2023 года надо будет сдавать по старой форме.
Автор, вы не просрочили сдачу отчета за 9 месяцев? ноябрь на дворе 🤔
ноябрь! достать чернил и плакать! (с)
Антон
А почему эта странная кодировка: НЕПД и НЕПН?
Можно же было проще. "Размер ставки" - 0.1, 0.5 и тд.
Ну и зачем все это? Чтобы стаж для пенсии был поменьше?
и еще чтобы больничные поменьше. И чтобы бухгалтерам было чем заняться))
Интересно, а если человек берет без содержания 4 часа в день, это тоже что ли надо в сообщать в СФР?