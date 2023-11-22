Ведение управленческого учета

Какие управленческие отчеты можно сформировать в 1С:Бухгалтерия 8.3

В программе 1С:Бухгалтерия 8.3 помимо бухгалтерского и налогового учета можно получить еще и управленческую отчетность, которая будет полезна собственникам компании.
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Без установки дополнительных опций в 1С:Бухгалтерия 8.3 можно сформировать управленческую отчетность на основании бухгалтерских данных, а также посмотреть дополнительные отчеты для руководителей и сформировать платежный календарь.

Всем собственникам полезно смотреть бухгалтерскую отчетность, которая показывает выручку компании, прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности, сумму оборотных и основных средств, а также денежные остатки.

Проблема в том, что собственники не умеют ее читать от слова совсем. Поэтому в 1:С для них придумали специальный раздел — Руководителю.

Здесь собрана в упрощенном виде необходимая директору информация: продажи, расчеты с поставщиками и покупателями, движение товаров, анализ основных показателей и прочее.

Финансовый анализ позволяет в одном окне собрать всю аналитику за выбранный период. В него входят: показатели по продажам, прибыли и чистым активам, анализ ликвидности и рентабельности, оценка рисков банкротства и кредитоспособности.

В «Мониторе налогов и отчетности» руководитель может проверить все ли налоги уплачены, а отчеты сданы.

Платежный календарь — один из самых полезных инструментов для подготовки управленческой отчетности.

Встроенный в 1С:Бухгалтерия платежный календарь позволяет формировать ежедневый план поступлений и расходов денежных средств по разделам:

  • оплата от покупателей;

  • прочие поступления;

  • налоги и взносы;

  • платежи поставщикам;

  • зарплата;

  • периодические платежи.

Чтобы платежный календарь работал, нужно в настройках программы включить функциональность планирования платежей и установить сроки оплаты по умолчанию.

Информация о налогах и взносов подтягивается из заполненных деклараций и начислений в бухгалтерских проводках. Прочерк означает, что подошел срок уплаты налога, но в базе нет декларации или начисления.

С помощью платежного календаря можно быстро и наглядно управлять денежными потоками, предупреждать кассовые разрывы, контролировать уплату налогов и других обязательных платежей.

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Комментарии

3
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    1 час назад

    Владислав

    Чтобы платежный календарь работал, нужно в настройках программы включить функциональность планирования платежей и установить сроки оплаты по умолчанию.

    А чтобы он функционировал, как управленческий инструмент, необходимо организовать процесс работы с этим самым календарем.

    Исполнители, правила игры, ответственные😉

    Одной галочкой можно не обойтись🤓

    • Логотип mizeri
      mizeri
      Сотрудник
      49 минут назад

      Еленаглавный редакторКлерк

      Да настройки конечно само собой))) Но тут дело в том, что многие о таких фишках и не знают в принципе. 

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        43 минуты назад

        Владислав

        Но тут дело в том, что многие о таких фишках и не знают в принципе

        Согласен😉

        К сожалению, не все компании ведут платежный календарь.

        А уж в 1с то🙈

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