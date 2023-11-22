Отчетность в СФР

❗ При изменении срока трудового договора надо будет сдавать форму ЕФС-1

Сейчас в форме ЕФС-1 при приеме нового сотрудника на работу никак не фиксируется срок трудового договора. Но скоро появятся новые коды, в том числе, для срочных договоров. Причем при трансформации срочного договора в бессрочный тоже надо будет сдавать подраздел 1.1 формы ЕФС-1.
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Коды в графе 5 такие:

  • «0» – бессрочный трудовой договор;

  • «0.1» – срочный трудовой договор, заключаемый на срок до 6 месяцев;

  • «0.2» – срочный трудовой договор, заключаемый на срок более 6 месяцев;

  • «1» – трудовой договор по совместительству;

  • «1.1» – трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок до 6 месяцев;

  • «1.2» ­– трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок более 6 месяцев.

То есть, надо будет указывать не только то, срочный договор или бессрочный, но и отражать его срок – более 6 месяцев или менее.

А если договор был срочным, а стал бессрочным? Был менее 6 месяцев, а стал более 6 месяцев? Эти вопросы задали кадровики при обсуждении проекта.

Разработчики новой формы ЕФС-1 отвечают: в этом случае надо сдавать подраздел 1.1 с мероприятием «Перевод».

Таким образом, если был срочный трудовой договор на срок 3 месяца, потом его пролонгировали еще на 4 месяца, а потом он стал бессрочным, будут такие мероприятия:

  • Прием – с кодом 0.1;

  • Перевод – с кодом 0.2;

  • Перевод – с кодом 0.

Новые коды для срочных договоров введены для оплаты больничных, пояснили авторы проекта. Дело в том, что по срочным договорам сроком до 6 месяцев оплачивают только 75 дней больничного.

Аналогично надо будет сдавать ЕФС-1 с переводом, если сотрудник ушел на дистанционку или вышел обратно в офис.

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Комментарии

5
  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 15 минут назад

    Ну вот и всех несколько раз посчитают и в той организации и другой и в третьей ...https://youtu.be/4xDKKvT64oA?si=ki33Y0SV7jfq5tFk

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 12 минут назад

      Главный бухгалтер

      Ну вот и всех несколько раз посчитают и в той организации и другой и в третьей

      никто никого считать не будет!!! Это просто отчёт! 

  • Логотип бух2007
    бух2007
    15 минут назад

    а если приняли на время декрета, то известно только, что дог срочный, а срок неизвестен. Для такого случая кода нет.

    Код будет 0.ХЗ?

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 14 минут назад

    Главный бухгалтер

    Предлагаю сделать проще:

    сдавать отчёт каждый раз как только кто-то заявился на работу, и каждый раз как только вышел!

    Должны же в росминтруде знать сколкьо раз за день человек приходит и уходит по каждому поводу!

  • Логотип бух2007
    бух2007
    5 минут назад

    работает меньше 8 часов  - сдавай отчет

    стал работать опять по 8 часов - сдавай отчет

    не работает по пятницам- - сдавай отчет

    перешел на дистанционку - сдавай отчет

    вернулся в офис - сдавай отчет

    договор пролонгировали - сдавай отчет

    Чтобы ни одно движение человека на работе не прошло мимо СФР(

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Отчетность в СФР

❗ При изменении срока трудового договора надо будет сдавать форму ЕФС-1

Сейчас в форме ЕФС-1 при приеме нового сотрудника на работу никак не фиксируется срок трудового договора. Но скоро появятся новые коды, в том числе, для срочных договоров. Причем при трансформации срочного договора в бессрочный тоже надо будет сдавать подраздел 1.1 формы ЕФС-1.

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