❗ При изменении срока трудового договора надо будет сдавать форму ЕФС-1

Сейчас в форме ЕФС-1 при приеме нового сотрудника на работу никак не фиксируется срок трудового договора. Но скоро появятся новые коды, в том числе, для срочных договоров. Причем при трансформации срочного договора в бессрочный тоже надо будет сдавать подраздел 1.1 формы ЕФС-1.

Коды в графе 5 такие:

«0» – бессрочный трудовой договор;

«0.1» – срочный трудовой договор, заключаемый на срок до 6 месяцев;

«0.2» – срочный трудовой договор, заключаемый на срок более 6 месяцев;

«1» – трудовой договор по совместительству;

«1.1» – трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок до 6 месяцев;

«1.2» ­– трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок более 6 месяцев.

То есть, надо будет указывать не только то, срочный договор или бессрочный, но и отражать его срок – более 6 месяцев или менее.

А если договор был срочным, а стал бессрочным? Был менее 6 месяцев, а стал более 6 месяцев? Эти вопросы задали кадровики при обсуждении проекта.

Разработчики новой формы ЕФС-1 отвечают: в этом случае надо сдавать подраздел 1.1 с мероприятием «Перевод».

Таким образом, если был срочный трудовой договор на срок 3 месяца, потом его пролонгировали еще на 4 месяца, а потом он стал бессрочным, будут такие мероприятия: Прием – с кодом 0.1;

Перевод – с кодом 0.2;

Перевод – с кодом 0.

Новые коды для срочных договоров введены для оплаты больничных, пояснили авторы проекта. Дело в том, что по срочным договорам сроком до 6 месяцев оплачивают только 75 дней больничного.

Аналогично надо будет сдавать ЕФС-1 с переводом, если сотрудник ушел на дистанционку или вышел обратно в офис.