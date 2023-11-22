❗ При изменении срока трудового договора надо будет сдавать форму ЕФС-1

Коды в графе 5 такие:
«0» – бессрочный трудовой договор;
«0.1» – срочный трудовой договор, заключаемый на срок до 6 месяцев;
«0.2» – срочный трудовой договор, заключаемый на срок более 6 месяцев;
«1» – трудовой договор по совместительству;
«1.1» – трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок до 6 месяцев;
«1.2» – трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок более 6 месяцев.
То есть, надо будет указывать не только то, срочный договор или бессрочный, но и отражать его срок – более 6 месяцев или менее.
А если договор был срочным, а стал бессрочным? Был менее 6 месяцев, а стал более 6 месяцев? Эти вопросы задали кадровики при обсуждении проекта.
Разработчики новой формы ЕФС-1 отвечают: в этом случае надо сдавать подраздел 1.1 с мероприятием «Перевод».
Таким образом, если был срочный трудовой договор на срок 3 месяца, потом его пролонгировали еще на 4 месяца, а потом он стал бессрочным, будут такие мероприятия:
Прием – с кодом 0.1;
Перевод – с кодом 0.2;
Перевод – с кодом 0.
Новые коды для срочных договоров введены для оплаты больничных, пояснили авторы проекта. Дело в том, что по срочным договорам сроком до 6 месяцев оплачивают только 75 дней больничного.
Аналогично надо будет сдавать ЕФС-1 с переводом, если сотрудник ушел на дистанционку или вышел обратно в офис.
Узнайте обо всех изменениях законодательства в 2024 году за один день!
Приходите на II всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» 5 декабря!
Местро проведения: г. Москва, «Красный октябрь». Мы пригласили спикеров-практиков, которые расскажут про все изменения в законодательстве в 2024 году. Приходите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены.
Проведите этот день вместе с нами!
Комментарии5
Ну вот и всех несколько раз посчитают и в той организации и другой и в третьей ...https://youtu.be/4xDKKvT64oA?si=ki33Y0SV7jfq5tFk
Главный бухгалтер
никто никого считать не будет!!! Это просто отчёт!
а если приняли на время декрета, то известно только, что дог срочный, а срок неизвестен. Для такого случая кода нет.
Код будет 0.ХЗ?
Главный бухгалтер
Предлагаю сделать проще:
сдавать отчёт каждый раз как только кто-то заявился на работу, и каждый раз как только вышел!
Должны же в росминтруде знать сколкьо раз за день человек приходит и уходит по каждому поводу!
работает меньше 8 часов - сдавай отчет
стал работать опять по 8 часов - сдавай отчет
не работает по пятницам- - сдавай отчет
перешел на дистанционку - сдавай отчет
вернулся в офис - сдавай отчет
договор пролонгировали - сдавай отчет
Чтобы ни одно движение человека на работе не прошло мимо СФР(