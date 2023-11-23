Налоговые лазейки закроют для взаимозависимых лиц

Круг взаимозависимых лиц будет расширен, а за несоблюдение рыночных цен штрафы вырастут до 40% от корректировки налоговой базы. Для бенефициаров разницу между ценами будут считать дивидендами и облагать налогом в размере 15%.

Минфин и ФНС собираются изменить подход к администрированию трансфертного ценообразования (ТЦО). Госдума уже приняла правительственный законопроект, который не позволит бизнесу уклоняться от уплаты налогов при помощи использования нерыночных цен по сделкам. Об этом пишут «Известия».

Как только документ вступит в силу, круг взаимозависимых лиц расширится, штрафы вырастут до 40% от корректировки налоговой базы, а также по-новому будут определять рыночные цены.

Если налоговики придут к выводу, что сделки между взаимозависимыми лицами проходят по заниженным ценам, то государство будет вправе повысить цену до медианного значения рыночного интервала стоимости товаров или услуг.

Это будет происходить путем налоговых доначислений. Разница между нерыночной и рыночной ценой будет считаться дивидендами и облагаться налогом у бенефициара в размере 15%. Штраф ужесточается до 50% от суммы занижения.

Ключевое здесь — а кто определяет рыночность сделки? Сотрудник ФНС? Росфинмониторинг? ОБЭП? Кто определяет и трактует критерии? Такой закон открывает в том числе и большое окно для злоупотреблений, создает очередной пакет рисков для бизнеса, — рассуждает председатель Ассоциации защиты бизнеса в России Юрий Копачев.

Теперь взаимозависимыми будут признавать:

супругов, родителей (или усыновителей) и детей, братьев и сестер, опекунов (попечителей) и подопечных;

компании, если одна из них владеет более 25% другой;

людей и организации, если физлицо владеет более 25% этой организации;

начальников и подчиненных;

организации и их руководителей;

предприятия, в которых руководителем является одно и то же лицо;

фирмы, в которых органы управления более чем на 50% состоят из одних и тех же лиц, их супругов, детей, родителей.

Законопроект позволит предотвратить негативное влияние уклонения от уплаты налогов на конкуренцию, благодаря чему могут быть созданы равные условия для всех бизнесов и предотвращена избыточная конкуренция со стороны компаний, которые используют нерыночные сделки для снижения налоговых обязательств, — сказали в Национальной ассоциации развития инноваций, предпринимательства и самозанятости.

Сделки между взаимозависимыми лицами по закону не запрещены, но их дополнительно проверяют. В том числе между родственниками, чтобы предотвратить попытки заключить фиктивные сделки для налоговых вычетов.

В 2021 году ФНС провела на 140% больше проверок контролируемых сделок, чем за 2020 год.