Сеть завалена опасениями: товары на маркетплейсах могут подорожать!

Как только власти примут законопроект об онлайн-торговле, площадкам придется вкладывать больше денег, чтобы выполнить все условия. Это повлияет на итоговую стоимость товаров для покупателей.

Законопроект о маркетплейсах еще не прошел даже первого чтения в Госдуме, а представители Wildberries, «Яндекс.Маркета», AliExpress и Ozon уже предупреждают, что цены на товары могут вырасти. Вместе с этим на площадках появится больше контрафакта и фальсификата, пишет «РБК».

Согласно законопроекту, маркетплейсы должны нести ответственность за достоверность информации о товарах, поскольку они удерживают комиссию, а не просто выступают в качестве информационных посредников.

Также им придется устанавливать цены сразу на год вперед и не менять условия сотрудничества с партнерами.

Ни один бизнес не может работать, зафиксировав цены раз в год. Мы все знаем, к чему приводит, когда директивно ограничиваются цены и вводятся запреты их менять, — сказал заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев.

Представитель Минпромторга рассказал, что правительство еще не сформировало свою позицию по законопроекту.