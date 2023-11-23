Сеть завалена опасениями: товары на маркетплейсах могут подорожать!

Законопроект о маркетплейсах еще не прошел даже первого чтения в Госдуме, а представители Wildberries, «Яндекс.Маркета», AliExpress и Ozon уже предупреждают, что цены на товары могут вырасти. Вместе с этим на площадках появится больше контрафакта и фальсификата, пишет «РБК».
Согласно законопроекту, маркетплейсы должны нести ответственность за достоверность информации о товарах, поскольку они удерживают комиссию, а не просто выступают в качестве информационных посредников.
Также им придется устанавливать цены сразу на год вперед и не менять условия сотрудничества с партнерами.
Ни один бизнес не может работать, зафиксировав цены раз в год. Мы все знаем, к чему приводит, когда директивно ограничиваются цены и вводятся запреты их менять, — сказал заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев.
Представитель Минпромторга рассказал, что правительство еще не сформировало свою позицию по законопроекту.
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