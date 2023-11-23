Экономические преступления

Совфед: удержанный НДФЛ не будет входить в размер хищения

В случае хищения дохода, который облагается НДФЛ, размер уплаченного налога не будут включать в сумму ущерба.
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Совет Федерации одобрил закон об исключении удержанного НДФЛ из суммы хищения.

Документ вносит в ст. 158 УК следующие изменения: «в случае, когда предметом хищения является доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц, в размер хищения не подлежит включению сумма указанного налога, удержанная или уплаченная налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации».

В декабре 2022 Конституционный суд пришел к выводу, что в Уголовном кодексе нет нормы, которая позволяет определить, входит ли сумма уплаченного НДФЛ в размер совершенного хищения или нет.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Комментарии

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