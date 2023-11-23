Склад Wildberries в Коледино затопило из-за датчика системы пожарной безопасности

В ночь с 21 на 22 ноября затопило подмосковный склад Wildberries в Коледино: сработал датчик системы пожарной безопасности. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

При работе погрузчика в корпусе 1 на складе Коледино был задет датчик системы противопожарной безопасности, в связи с чем включилось водяное пожаротушение тонкораспыленной водой, — говорится в сообщении Wildberries

Упаковки некоторых товаров были повреждены, но маркетплейс заявил, что по активным заказам будет сделана замена. Об этом клиентов проинформируют, а продавцам компенсируют затраты.

20 августа на складе Wildberries в городе Электросталь из-за сильного ливня повредилась крыша, 500 квадратных метров были затоплены. Маркетплейс потерял товары примерно на 15 млн рублей.