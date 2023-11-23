Когда выплачивать зарплату, чтобы в 2024 году не сдавать два ЕНП-уведомления на НДФЛ: таблица

В 2023 году некоторые компании поменяли сроки выплаты зарплаты, чтобы «подогнать» их под сроки сдачи уведомлений по ЕНП. В 2024 году ситуация меняется и коллеги уже думают над тем, не поменять ли эти сроки снова.

Напомним, сейчас период для НДФЛ – с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.

Если выплата аванса идет после 23 числа, то весь НДФЛ, исчисленный за текущий месяц, отразится в уведомлении по ЕНП с одним кодом периода (например, зарплата – 12 числа, а аванс – 27 числа).

С 2024 года периодов для НДФЛ будет два – с 1 числа по 22 и с 23 числа по последнее число.

Теперь, чтобы НДФЛ, исчисленный за один месяц, попадал в одно уведомление (а не «размазывался» по двум), надо платить аванс до 22 числа – например, зарплата — 5-го, аванс — 20-го числа.

Сроки выплаты зарплаты и аванса Как сейчас Как будет в 2024 году 1-го и 16-го числа НДФЛ с зарплаты и аванса за месяц входит в разные уведомления (в одно уведомление входит зарплата за прошлый месяц и аванс за текущий месяц) НДФЛ с зарплаты и аванса за месяц войдет в одно уведомление 2-го и 17-го числа 3-го и 18-го числа 4-го и 19-го числа 5-го и 20-го числа 6-го и 21-го числа 7-го и 22-го числа 8-го и 23-го числа НДФЛ с зарплаты за месяц входит в одно уведомление НДФЛ с зарплаты и аванса за месяц будет входить в разные уведомления (в одно уведомление войдет зарплата за прошлый месяц, в другое – аванс за текущий месяц) 9-го и 24-го числа 10-го и 25-го числа 11-го и 26-го числа 12-го и 27-го числа 13-го и 28-го числа 14-го и 29-го числа 15-го и 30-го числа

Кстати, Роструд пояснял, что поменять сроки выплаты зарплаты — несложно.