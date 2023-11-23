Когда выплачивать зарплату, чтобы в 2024 году не сдавать два ЕНП-уведомления на НДФЛ: таблица

Напомним, сейчас период для НДФЛ – с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.
Если выплата аванса идет после 23 числа, то весь НДФЛ, исчисленный за текущий месяц, отразится в уведомлении по ЕНП с одним кодом периода (например, зарплата – 12 числа, а аванс – 27 числа).
С 2024 года периодов для НДФЛ будет два – с 1 числа по 22 и с 23 числа по последнее число.
Теперь, чтобы НДФЛ, исчисленный за один месяц, попадал в одно уведомление (а не «размазывался» по двум), надо платить аванс до 22 числа – например, зарплата — 5-го, аванс — 20-го числа.
Сроки выплаты зарплаты и аванса
Как сейчас
Как будет в 2024 году
1-го и 16-го числа
НДФЛ с зарплаты и аванса за месяц входит в разные уведомления
(в одно уведомление входит зарплата за прошлый месяц и аванс за текущий месяц)
НДФЛ с зарплаты и аванса за месяц войдет в одно уведомление
2-го и 17-го числа
3-го и 18-го числа
4-го и 19-го числа
5-го и 20-го числа
6-го и 21-го числа
7-го и 22-го числа
8-го и 23-го числа
НДФЛ с зарплаты за месяц входит в одно уведомление
НДФЛ с зарплаты и аванса за месяц будет входить в разные уведомления (в одно уведомление войдет зарплата за прошлый месяц, в другое – аванс за текущий месяц)
9-го и 24-го числа
10-го и 25-го числа
11-го и 26-го числа
12-го и 27-го числа
13-го и 28-го числа
14-го и 29-го числа
15-го и 30-го числа
Кстати, Роструд пояснял, что поменять сроки выплаты зарплаты — несложно.
Когда платить НДФЛ и сдавать уведомления по нему
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5-го и 20-го