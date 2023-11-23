Зарплата

Когда выплачивать зарплату, чтобы в 2024 году не сдавать два ЕНП-уведомления на НДФЛ: таблица

В 2023 году некоторые компании поменяли сроки выплаты зарплаты, чтобы «подогнать» их под сроки сдачи уведомлений по ЕНП. В 2024 году ситуация меняется и коллеги уже думают над тем, не поменять ли эти сроки снова.
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Напомним, сейчас период для НДФЛ – с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.

Если выплата аванса идет после 23 числа, то весь НДФЛ, исчисленный за текущий месяц, отразится в уведомлении по ЕНП с одним кодом периода (например, зарплата – 12 числа, а аванс – 27 числа).

С 2024 года периодов для НДФЛ будет два – с 1 числа по 22 и с 23 числа по последнее число.

Теперь, чтобы НДФЛ, исчисленный за один месяц, попадал в одно уведомление (а не «размазывался» по двум), надо платить аванс до 22 числа – например, зарплата — 5-го, аванс — 20-го числа.

Сроки выплаты зарплаты и аванса

Как сейчас

Как будет в 2024 году

1-го и 16-го числа

НДФЛ с зарплаты и аванса за месяц входит в разные уведомления

одно уведомление входит зарплата за прошлый месяц и аванс за текущий месяц)

НДФЛ с зарплаты и аванса за месяц войдет в одно уведомление

2-го и 17-го числа

3-го и 18-го числа

4-го и 19-го числа

5-го и 20-го числа

6-го и 21-го числа

7-го и 22-го числа

8-го и 23-го числа

НДФЛ с зарплаты за месяц входит в одно уведомление

НДФЛ с зарплаты и аванса за месяц будет входить в разные уведомления (в одно уведомление войдет зарплата за прошлый месяц, в другое – аванс за текущий месяц)

9-го и 24-го числа

10-го и 25-го числа

11-го и 26-го числа

12-го и 27-го числа

13-го и 28-го числа

14-го и 29-го числа

15-го и 30-го числа

Кстати, Роструд пояснял, что поменять сроки выплаты зарплаты — несложно.

Когда платить НДФЛ и сдавать уведомления по нему

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Комментарии

1
  • Логотип аноним 26042016
    аноним 26042016 31 минуту назад

    5-го и 20-го

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