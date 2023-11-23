Отчетность

Утвердили новую форму отчетов по зарубежным счетам

Компании, физлица и ИП должны отчитываться о движении средств по зарубежным счетам. Для этого правительство утвердило новую форму, ее нужно применять с 21 ноября.
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Организации, предприниматели и физические лица-резиденты РФ должны регулярно предоставлять в налоговую отчет о движении средств по счетам в иностранных банках. С 21 ноября 2023 года это нужно делать по новой форме, которая утверждена постановлением правительства.

Что изменилось?

  • Форма по КНД 1112521 — отчет о движении средств и иных финансовых активов юридического лица-резидента и индивидуального предпринимателя-резидента по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием иностранных электронных средств платежа.

  • Форма по КНД 1112520 — отчет о движении средств и иных финансовых активов физического лица-резидента по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием иностранных электронных средств платежа.

Организации и ИП, которые проводят списания и зачисления денежных средств по внешнеторговым контрактам, должны дополнительно к листам №4 и 6 заполнять листы №5 и 7.

Там придется указывать уникальный номер каждого внешнеторгового контракта и общую сумму денежных средств, зачисленных или списанных за отчетный период. Раньше достаточно было проставить только код.

Число листов №5 и 7 должно соответствовать количество валют счетов (вкладов) и числу кодов видов операций по внешнеторговым контрактам.

Физические лица должны указывать суммы денежных средств на листах №3, 4 и 6 в единицах соответствующей валюты.

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