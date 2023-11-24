Какие отчеты сдавать и какие налоги платить в ноябре

В этом месяце срок сдачи отчетов – до 27 числа (потому что 25-е – выходной), срок уплаты налогов – 28 число.

Уведомление

В этом месяце в уведомление по ЕНП войдут такие обязательства:

НДФЛ за период с 23.09 по 22.10 (в разрезе ставок 13% и 15%);

страховые взносы за декабрь.

Подробнее про это уведомление – здесь.

ПСФЛ

До 27 ноября надо сдать персонифицированные сведения о физлицах за октябрь.

ЕФС-1

Если у вас были кадровые переводы, до 27.11 надо сдать подраздел 1.1 формы ЕФС-1 (бывшая СЗВ-ТД).

Кстати, скоро поводов для сдачи этого отчета с мероприятием «Перевод» будет больше – надо будет отчитываться при измнении графика работы, изменения срока трудового договора, перевода на дистанционку и обратно. Об этом читайте тут и тут.

Налог на прибыль

Те, кто считает налог на прибыль от фактической прибыли, до 27 ноября должны отчитаться на октябрь.

Календарь налогоплательщика – здесь.

До 28 ноября надо уплатить:

НДФЛ за период с 23.09 по 22.10;

страховые взносы за октябрь;

аванс по налогу на прибыль за октябрь (при расчете от фактической прибыли);

ежемесячный аванс по налогу на прибыль за ноябрь;

1/3 НДС за 3 квартал.