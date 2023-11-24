Какие отчеты сдавать и какие налоги платить в ноябре

Уведомление
В этом месяце в уведомление по ЕНП войдут такие обязательства:
НДФЛ за период с 23.09 по 22.10 (в разрезе ставок 13% и 15%);
страховые взносы за декабрь.
Подробнее про это уведомление – здесь.
ПСФЛ
До 27 ноября надо сдать персонифицированные сведения о физлицах за октябрь.
ЕФС-1
Если у вас были кадровые переводы, до 27.11 надо сдать подраздел 1.1 формы ЕФС-1 (бывшая СЗВ-ТД).
Кстати, скоро поводов для сдачи этого отчета с мероприятием «Перевод» будет больше – надо будет отчитываться при измнении графика работы, изменения срока трудового договора, перевода на дистанционку и обратно. Об этом читайте тут и тут.
Налог на прибыль
Те, кто считает налог на прибыль от фактической прибыли, до 27 ноября должны отчитаться на октябрь.
Календарь налогоплательщика – здесь.
До 28 ноября надо уплатить:
НДФЛ за период с 23.09 по 22.10;
страховые взносы за октябрь;
аванс по налогу на прибыль за октябрь (при расчете от фактической прибыли);
ежемесячный аванс по налогу на прибыль за ноябрь;
1/3 НДС за 3 квартал.
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