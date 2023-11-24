Экс-сотрудницу УФНС отправили под домашний арест по делу о взятке

Заместитель начальника одного из отделов УФНС согласилась принять от бизнесменов фиктивные документы и прекратить налоговую проверку за 100 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд города Иваново назначил экс-сотруднице местного УФНС домашний арест на два месяца. Она подозревается в получении взятки через посредника. Об этом пишет портал IvanovoNews.

По версии следствия, в августе 2023 года заместитель начальника одного из отделов УФНС по Ивановской области во время проверки обнаружила фиктивные документы, которые предоставили в налоговую индивидуальные предприниматели.

Подозреваемая согласилась принять фиктивные бумаги и прекратить мероприятия налогового контроля за денежное вознаграждение в 100 тыс. рублей.

Средства были получены через посредника. В отношении взяткодателя и посредника коррупционной схемы возбуждены уголовные дела.

Преступление выявлено и пресечено региональным УФСБ и сотрудниками отдела безопасности УФНС.