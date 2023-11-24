В ГД предложили ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов

Депутат Нина Останина обратилась к Эльвире Набиуллиной с предложением ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов для предотвращения мошеннических действий, когда людям обманным образом внушают взять кредит.

Депутат ГД Останина предложила проводить психологический тест при взятии кредита, пишут РИА Новости.

«Прошу Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, поручить рассмотреть предложение о введении психологического тестирования при оформлении кредитов в банке, а также высказать позицию Центрального банка Российской Федерации по вопросу целесообразности внесения соответствующих изменений в действующее законодательство», — написано в ее обращении.

Депутат отметила, что самый распространенный вариант телефонного мошенничества — это убеждение клиента банка перевести средства на безопасный счет. В отдельный случаях злоумышленникам даже удается убедить жертву взять кредит в банке.

По мнению Нины Останиной защитой для населения нашей страны могло бы стать обязательное или добровольное психологическое тестирование при оформлении кредита в банке.