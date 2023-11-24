В ГД предложили ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов

Депутат ГД Останина предложила проводить психологический тест при взятии кредита, пишут РИА Новости.
«Прошу Вас, уважаемая Эльвира Сахипзадовна, поручить рассмотреть предложение о введении психологического тестирования при оформлении кредитов в банке, а также высказать позицию Центрального банка Российской Федерации по вопросу целесообразности внесения соответствующих изменений в действующее законодательство», — написано в ее обращении.
Депутат отметила, что самый распространенный вариант телефонного мошенничества — это убеждение клиента банка перевести средства на безопасный счет. В отдельный случаях злоумышленникам даже удается убедить жертву взять кредит в банке.
По мнению Нины Останиной защитой для населения нашей страны могло бы стать обязательное или добровольное психологическое тестирование при оформлении кредита в банке.
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