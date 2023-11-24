Предприниматели стали обращаться к финансовым тарологам за советами

В Трибуне обсуждают новую тенденцию — бизнес-перспективы теперь смотрят по картам. Такие экстраординарным методом определять будущее не гнушаются даже известные банки.

Шел 2023 год: предприниматели перестали доверять аналитике и прогнозам экспертов и теперь делают бизнес по картам таро. Об этом в Трибуне вышел пост Шут, маг, жрица. Бизнес стал обращаться к финансовым-тарологам для предсказания будущего.

Самое удивительное, что данная услуга пользуется популярностью даже у крупных банков. Например, длинная очередь предпринимателей, риелторов, юристов и инвесторов была к бизнес-тарологу на «Бизнес Фесте» от Сбера 27 октября.

Эзотерика же в целом вошла в топ-5 курсов, пользующихся спросом у россиян. На изучение эзотерики россияне за 2023 год потратили уже 904 млн рублей.

Бухгалтеры обсуждают новое веяние моды и нужно ли нам пригласить в Трибуну своего таролога. Один из наших пользователей даже предложил свои услуги😂

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