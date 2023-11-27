Дубль два: в ТК РФ пропишут запрет на лишении работников премии

Работодателям запретят издавать такие локальные акты, по которым сотрудника можно лишать части зарплаты (в том числе, стимулирующей выплаты) из-за дисциплинарного проступка.

Законопроект с такой поправкой в ТК РФ внесен в Госдуму.

Автор проекта, сенатор от КПРФ, напомнил про недавнее решение Конституционного суда по поводу лишения премий.

КС указал, что нужны поправки в статью 135 ТК, потому что сейчас она позволяет без учета количества и качества затраченного труда уменьшать зарплату работника, имеющего дисциплинарное взыскание. То есть, за один проступок человеку могут весь год недоплачивать.

Сенатор предлагает запретить работодателям такую вольность.

Между тем поправки в статью 135 ТКранее уже разработал Минтруд. Об этом проекте мы рассказывали здесь.

Причем недавно этот проект доработали – по новой версии лишать премии можно только на 1 месяц и только на 20%.

Эти поправки от Минтруда должны заработать с 1 сентября 2024 года.