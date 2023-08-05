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Зарплата

Из-за одного выговора не будут постоянно лишать премии

Внесут поправки в статью 135 ТК РФ «Установление зарплаты».
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Проект опубликован на федеральном портале.

Внесут норму, по которой начисление работнику дополнительных выплат (в том числе выплат стимулирующего характера) не может зависеть от наличия у работника неснятого (непогашенного) дисциплинарного взыскания.

Наличие неснятого дисциплинарного взыскания может учитываться при выплате стимулирующих только за тот период, когда к работнику было применено дисциплинарное взыскание.

Поводом для этих поправок стало постановление Конституционного суда от 15.06.2023 № 32-П.

В суд обратилась сотрудница медицинского учреждения. Ей объявили выговор и после него целый год вплоть до увольнения платили только оклад. Ни премий, ни стимулирующих выплат медикам ей не начисляли.

Суды были на стороне работодателя, потому что он имеет право устанавливать в своих ЛНА систему оплаты труда.

Теперь работодателей ограничат в такой вольности.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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