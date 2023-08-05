Из-за одного выговора не будут постоянно лишать премии

Проект опубликован на федеральном портале.

Внесут норму, по которой начисление работнику дополнительных выплат (в том числе выплат стимулирующего характера) не может зависеть от наличия у работника неснятого (непогашенного) дисциплинарного взыскания.

Наличие неснятого дисциплинарного взыскания может учитываться при выплате стимулирующих только за тот период, когда к работнику было применено дисциплинарное взыскание.

Поводом для этих поправок стало постановление Конституционного суда от 15.06.2023 № 32-П.

В суд обратилась сотрудница медицинского учреждения. Ей объявили выговор и после него целый год вплоть до увольнения платили только оклад. Ни премий, ни стимулирующих выплат медикам ей не начисляли.

Суды были на стороне работодателя, потому что он имеет право устанавливать в своих ЛНА систему оплаты труда.

Теперь работодателей ограничат в такой вольности.