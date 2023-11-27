Маркетплейсы

Проверка склада Wildberries грозит предпринимателям миллиардными убытками

Продавцы на маркетплейсах потеряют миллиарды из-за приостановки работы складов маркетплейса в период распродаж.
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24 ноября 2023 года силовики начали проверку на сортировочном центре Wildberries в городе Электросталь, из-за чего 8 тыс. сотрудников не могли работать. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

В связи с проверкой силовых органов к работе не могут приступить более 8 тысяч занятых на складе Wildberries в Электростали. Сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам. Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон, — сказали представители компании.

У сотрудников склада проверяли документы, чтобы пресечь деятельность нелегальных мигрантов.

По данным телеграм-канала Shot, после проверок полиция увезла около 150 человек. Среди задержанных потенциальные уклонисты от срочной службы и нелегальные мигранты.

Все исполнители имеют легальные документы, соответствующие законодательству. Занятые на складах Wildberries являются гражданами РФ и ЕАЭС, — заявили в пресс-службе маркетплейса.

Сейчас проверка сортировочного центра завершена, Wildberries сообщил, что дополнительно оповестит селлеров о восстановлении работы. Пока что продавцам рекомендуют отгружать товары на другие склады.

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