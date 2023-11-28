Одежда и обувь за год подорожали на 21-25%

Продажи обуви упали на 5% по сравнению с октябрем 2022 года, тогда как одежду стали покупать на 22% чаще. Стоимость товаров растет из-за того, что отечественные производители закупают ткани и фурнитуру в других странах.

В октябре 2023 года средняя стоимость обуви выросла на 25%, а на одежду на 21% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков сервиса «МойСклад».

Если сравнить цены с октябрем 2021 года, то одежда стала дороже на 41%, а обувь — на 51%.

Вместе с ростом цен сократилось и количество покупок. По сравнению с 2021 годом обувь стали покупать на 11% реже и на 5% по сравнению с 2022 годом.

Продажи одежды, наоборот, увеличились на 19% к октябрю 2021 года и на 22% к октябрю 2022 года.

Несмотря на то, что долю продаж одежды и обуви отъедают маркетплейсы, количество розничных магазинов растет. Самый активный рост продаж наблюдается в среднеценовом сегменте — от 15 тыс. рублей средний чек, — сказали аналитики сервиса «МойСклад».

Отечественные производители одежды и обуви лидируют по объему продаж. Они вынуждены закупать ткани и фурнитуру в других странах, что сказывается на высокой цене для потребителей.

Развиваются швейные производства, небольшие локальные бренды. Спрос на одежду не смогли изменить ни рост цен, ни регулярно меняющиеся курсы валют. И даже обувь, которую стали покупать меньше, постепенно выйдет на рост продаж, — объяснил CEO «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

Недавно мы писали, что на российском рынке стало больше брендов отечественных компаний, тогда как процент зарубежных марок сокращается.