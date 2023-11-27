💥 Вышли долгожданные разъяснения для сотрудников с детьми-инвалидами: допвыходные будут только в рабочие дни

С сентября у родителей детей-инвалидов появилось право копить допвыходные (по 4 дня в месяц), а потом взять их подряд. Но как все это реализовать на практике, никто не знал. Главная интрига – эти 24 дня подряд включают в себя выходные или нет. Теперь стало ясно -- речь идет про 24 рабочих дня.

Роструд сначала заявил, что это 24 календарных дня, а не рабочих. По мнению Роструда, 4 рабочих х 4 = 24 календарных.

Об этом мы писали в материале «Родителей детей-инвалидов обделяют выходными».

Потом Роструд поменял свое мнение, и заявил, что дни – рабочие. А потом и вовсе перестал отвечать на этот каверзный вопрос, хотя его очень часто задают работодатели. Теперь Роструд отправляет всех за разъяснениями в Минтруд.

И вот официальные разъяснения вышли. Их дал СФР в письме от 09.11.2023 № 19-02/124022л.

Допвыходные исчисляются в днях, которые являются для родителя рабочими и не включают в себя дни, являющиеся для него выходными.

При предоставлении родителю этих выходных дней должен быть соблюден принцип единого отпуска без выхода родителя на работу в этот период.

То есть, например, сотрудник не берет положенные выходные с января по июнь 2024 года. Он накопил 24 дня (4 х 6). Потом с 01.07.2024 он берет 24 дня подряд. Это рабочие дни.

Отпуск будет с 01.07.2024 по 01.08.2024. Это 32 дня, из которых 24 рабочих и 8 выходных.

Производственный календарь на 2024 год – тут.