Маркировка товаров

С весны 2024 будет нельзя купить просрочку и табак без маркировки

На кассах установят дополнительное программное обеспечение, которое не позволит пробить нелегальный или просроченный товар.
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С 1 апреля 2024 года правительство запретит продажу нелегальной табачной продукции, пиво в кегах и упакованной воды. С 1 мая в крупных торговых сетях нельзя будет купить просроченную молочную продукцию, а с 1 сентября во всех остальных точках. Об этом пишет «RG.RU».

Кассиры после сканирования товара на кассе должны за полторы секунды получить ответ от системы маркировки.

Если будет задержка, то магазин обязан проверить продукцию в офлайн режиме по внутренним базам, которая обновляется один раз в два часа.

Потребуется только доработка программного обеспечения кассового узла. Соответствующие решения от поставщиков ПО уже имеются на рынке, — сказали в Минпромторге.

Такое решение позволит пресечь саму возможность купить на кассе нелегальный или просроченный товар, техника просто не пробьет его.

ЦРПТ — оператор системы «Честный ЗНАК», заявил, что с начала эксперимента по блокировке такой продукции продажа просрочки снизилась на 25%. Пилотный проект проходил с 1 февраля по 1 августа 2023 года.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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