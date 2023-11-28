Совет Федерации хочет сажать на семь лет за контрабанду жидкостей для вейпов

Комитет Совета федерации по экономической политике предложил включить жидкость для вейпов в перечень стратегически важных товаров. Контрабандистам будет грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет, а также штраф до 1 млн рублей. Об этом пишут «Известия».
Сейчас за незаконное перемещение вейпов и жидкостей для них грозит только административная ответственность.
В Уголовной кодексе есть статья о контрабанде алкоголя и табака, по которой нарушением считается незаконный ввоз продукции через таможенную границу. Однако между странами ЕАЭС такой границы нет. Поэтому приняли решение включить сигареты и алкоголь в список стратегически важных товаров в 2024 году.
Тогда статья за контрабанду будет распространяться и на пересечение государственной границы, а не только таможенной.
По данным Минпромторга, в 2022 году из-за незаконного оборота сигарет бюджет потерял больше 80 млрд рублей, а минимальная недостача за первое полугодие 2023 года оценивается в 46,5 млрд рублей.
В 2022 году доля незаконного оборота электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей составила 79%, тогда как по жидкостям для вейпов этот показатель дошел до 93%.
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