Совет Федерации хочет сажать на семь лет за контрабанду жидкостей для вейпов

Все товары, которые нелегально везут из ЕАЭС, не считаются контрабандой и не попадают под статью УК. Однако сенаторы хотят это изменить и включить жидкость для вейпов в список стратегически важных товаров. Тогда за контрабанду будет грозить срок до семи лет.

Комитет Совета федерации по экономической политике предложил включить жидкость для вейпов в перечень стратегически важных товаров. Контрабандистам будет грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет, а также штраф до 1 млн рублей. Об этом пишут «Известия».

Сейчас за незаконное перемещение вейпов и жидкостей для них грозит только административная ответственность.

В Уголовной кодексе есть статья о контрабанде алкоголя и табака, по которой нарушением считается незаконный ввоз продукции через таможенную границу. Однако между странами ЕАЭС такой границы нет. Поэтому приняли решение включить сигареты и алкоголь в список стратегически важных товаров в 2024 году.

Тогда статья за контрабанду будет распространяться и на пересечение государственной границы, а не только таможенной.

По данным Минпромторга, в 2022 году из-за незаконного оборота сигарет бюджет потерял больше 80 млрд рублей, а минимальная недостача за первое полугодие 2023 года оценивается в 46,5 млрд рублей.

В 2022 году доля незаконного оборота электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей составила 79%, тогда как по жидкостям для вейпов этот показатель дошел до 93%.